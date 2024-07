Itt vannak a felmérések: Trump megverné Kamala Harrist

Joe Biden a visszalépése után közölte, hogy teljes mértékben támogatja Kamala Harris alelnök jelöltségét az amerikai elnöki pozícióra, Donald Trumppal szemben. De mit mondanak a közvélemény-kutatások. A közelmúltban több közvélemény-kutatás több potenciális demokrata jelölt esélyeit is felmérte, köztük Kamala Harris alelnökét is – számolt be a Le Figaro.

Az ABC televízió szerint Donald Trump a 37 elvégzett felmérés átlagában jóval Kamala Harris előtt áll. Trump átlagos támogatottsága 46 százalék, míg a mostani alelnöké csak 42 százalék. Mint a Washington Post rámutatott, a Biden-Trump vita után készült tizenegy felmérés átlaga alapján Trump 1,5 ponttal vezetett Harrissel szemben. Ha egy harmadik jelöltet is figyelembe vesznek, a független Robert Francis Kennedy Jr-t, akkor a különbség még kisebb, de még mindig a volt republikánus elnöknek kedvez, hiszen egy ponttal, 48 százalékkal nyerne, szemben a jelenlegi alelnök 47 százalékával.

A The New York Times megjegyzi, hogy Kamala Harris jobban teljesíthet néhány billegőállamban, mint Joe Biden. Virginiában az alelnöknő tovább növelte a közvélemény-kutatásokban már meglévő előnyét, amelyet Biden tartott. Harris jobb eredményeket érhetne el a fiatal szavazók, a fekete szavazók és a nők körében. „Még áprilisban a felmérések azt sugallták, hogy Kamala Harris jóval Joe Biden mögött van, de a legutóbbi közvélemény-kutatásokban teret nyert” - jegyzi meg az amerikai napilap.

Júliusban az Ipsos felmérése szerint a Demokrata Párttal szimpatizáló szavazók 70 százaléka „elégedett” lenne, ha Joe Biden visszalépne. Ugyanebben a felmérésben, ha választhattak volna, 29 százalékuk Kamala Harrist választotta volna elnökjelöltnek, míg 7 százalékuk Gavin Newsom kaliforniai kormányzót és 4 százalékuk Michelle Obamát. Egy másik, a The Economist számára készült Yougov-felmérés szerint a demokraták támogatói 73 százaléka helyesli Kamala Harris jelöltségét.

Az egyes demokrata jelöltekkel kapcsolatos elégedettség