Kamala Harris amerikai alelnök alacsony IQ-val rendelkezik - ezt mondta Donald Trump volt amerikai elnök a Bitcoin 2024 elnevezésű rendezvényen Nashville-ben, Tennessee államban.

Az emberek ebben a teremben magas IQ-val rendelkeznek. Én egy alacsony IQ-jú egyén ellen indulok

– mondta Trump a rendezvényen, majd utalt arra is, hogy ezúttal nem Joe Biden bukott elnökről beszél.

Harris alelnök a kaliforniai San Franciscóban megrendezett Pride-felvonuláson.

Fotó: The White House

Az Origo korábban beszámolt róla, hogy a jelenlegi alelnököt támogatják Obamáék. Barack Obama ugyan eleinte még dühöngött Joe Biden döntése miatt, a pálfordulása mégsem nevezhető meglepőnek, miután a baloldal nagy támogatja, Alex Soros azonnal kiállt nyilvánosan a női politikus elnökjelöltsége mellett, mely üzenetként hatott a demokraták nagy többségére, akik rögvest felsorakoztak mögé.

Lapunk korábban megírta azt is, hogy egykor a legszélsőségesebben baloldalibb szenátor volt, most ő lehet az Egyesült Államok új elnöke, ha legyőzné Donald Trumpot november 5-én. A milliárdos Soros György is támogatja Kamala Harrist, hollywoodi sztárok is sorra szólalnak meg az elnökválasztás kapcsán.

Idegtépő nevetése megihlette az internetezőket

Kamala Harris hetente többször is hivatalos programokon vesz részt, ám ezeken az eseményeken sokszor legalább annyira kínos helyzetekbe hozza magát, mint Joe Biden elnök. Többek között a Fox News amerikai hírhálózat is igyekezett megfejteni, miért csinálja ezt Kamala Harris, aki még a legkomolyabb helyzetekben is képes arra, hogy hisztérikus vihogásba kezdjen. Az alelnök egyfajta mém, a YouTube-on még egy tízórás verzió is fellelhető a legidegtépőbb nevetései összevágásából.