Álnéven szerzett be eszközöket és lőszereket a fegyveréhez Donald Trump merénylője

A New York Post arról számolt be, hogy forrásai szerint

Thomas Matthew Crooks tavaly tavasz óta több mint 25 alkalommal vásárolt álnéven online fegyverboltokból.

Emellett a merénylő hat olyan kémiai vegyületet is vásárolt, melyeket a hatóságok szerint robbanószerkezetek készítéséhez használt, és amelyeket az autójában és az otthonában találtak.

A lap hozzáteszi,

arról még nincs információ, hogy a lövöldöző vásárolt-e lőfegyvereket álnéven, vagy csak lőszert vagy kiegészítőket.

A merényletkísérlet ügyében folyó nyomozás során az is kiderült, hogy Crooks „rendkívül intelligens” volt, és 2023 szeptembere körül lőfegyver-tanfolyamokon is elindult. Továbbá a lövöldöző egy helyi lőtéren is gyakorolt az apja fegyverével egy nappal azelőtt, hogy ugyanezzel az eszközzel lövéseket adott le a volt elnökre - számolt be a Post.

Mint ismert, Trumpot az egyik republikánus nagygyűlésén lőtték meg, a golyó a fülén találták el. A merénylő úgy tudott felmászni az egyik épület tetejére, hogy kiderült, Crooksot az egyik mesterlövész több mint 90 perccel a támadás előtt már észrevette. Gregory Nicol azt mondta, hogy látta, amint a lövész egy távolságmérő keresőt vesz elő a zsebéből. Nicol lefényképezte a lövészt, és figyelmeztette a csapattagjait, hogy egy gyanús férfi van a gyűlésen.

Ahogyan azt korábbi cikkünkben megírtuk, az FBI egyik különleges ügynöke hétfőn újságírók előtt elmondta: az eddigi nyomozás megállapította, hogy a 20 éves férfi a támadásra való felkészülés során

tanulmányozott tömeges áldozatokkal járó lövöldözéseket, valamint utánanézett távirányítású robbanóeszközöknek is.

Arról is beszámolt, hogy az eddigi 450 meghallgatás nyomán körvonalazódik a merénylő személyiségrajza, ami szerint Thomas Matthew Crooks magas intelligenciaszinttel rendelkezett, de társas kapcsolatai szinte kizárólag családjára korlátozódtak, és egész életében kevés barátja vagy ismerőse volt. Az elkövető szülei teljes mértékben együttműködőnek bizonyultak a vizsgálat során - tette hozzá az ügynök.