Órákkal a merénylet előtt drónnal repült be a helyszín fölé Donald Trump támadója

A kamerás drón lehetővé tette a 20 éves Thomas Matthew Crooks számára, hogy felülnézetből lássa a helyszínt, ami értelemszerűen segített megszervezni a támadást.

A The Wall Street Journal értesülései szerint Crooks egy "előre meghatározott úton" reptette az eszközt, bár továbbra sem világos, hogy mikor használta azt, és hányszor haladt el vele a terület felett. A dolog azért is érthetetlen, mert a titkosszolgálat (secret service) jellemzően megtiltja a drónok használatát az általuk biztosított területek felett. Egyelőre nem világos, hogy ez megtörtént-e a butleri gyűlés esetében. Ahogyan az sem, hogy a nyomozók hogyan szereztek tudomást a drón repüléséről – de a drónok gyakran hagynak elektronikus nyomokat a repülési útvonalukról, és a gyártónak lehet, hogy van feljegyzése a repülésről. Egy magas beosztású hatósági forrás ugyanakkor arról számolt be a lapnak, hogy

a lövöldözést követően egy drónt és drónfelszerelést találtak Crooks autójában.

Annak ellenére, hogy Crookst több mint egy órával korábban "gyanús szereplőnek" titulálták, Trumpot mégis felengedték a színpadra.

Thomas Matthew Crooks Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Egy forrás azt nyilatkozta a New York Postnak, hogy a Crooks már tavasszal nyomon követte Trump mozgását az internet segítségével. A New York Times pedig forrására hivatkozva arról írt, hogy hat nappal az esemény előtt, július 7-én egyszer már járt a helyszínen Crooks, vélhetően azért, hogy előre felmérje a terepet. Az egyik mobiltelefonjának cellainformációi szerint a támadás reggelén, július 13-án még egyszer kilátogatott, és feltehetőleg tett egy újabb terepszemlét.

Mivel finoman szólva is sok a bizonytalanság a történet körül, Mike Johnson kongresszusi vizsgálat lefolytatását kezdeményezte a lövöldözéssel kapcsolatban , és egyben felkérte Kimberly Cheatle titkosszolgálati igazgatót, hogy hétfőn jelenjen meg a képviselőház felügyeleti bizottsága előtt. A belbiztonsági minisztérium főfelügyelői hivatala a lövöldözést követően három vizsgálatot indított a titkosszolgálat ellen. Az egyikben azt vizsgálják, hogy a szolgálat hogyan biztosította a politikai kampányrendezvényt Butlerben.