A dunaszerdahelyi termálfürdőben született meg egy kisbaba

A dunaszerdahelyi termálfürdő területén született meg egy kisbaba szerdán - írja a Paraméter.

Az úszómesterek segítettek a vajúdó anyukán. Mire kiérkeztek a mentők, a baba már megszületett. A fürdő ezt írta a közösségi oldalán.

Ma csodálatos dolog történt a fürdőben. A tó partján született egy kisbaba.

"Minden nagyon gyorsan történt, és mire a mentő megérkezett, a kis Izabella már világra is jött. Köszönjük úszómestereinknek lélekjelenlétüket, nagyszerű munkát végeztetek. Nem is kérdés, hogy ő a mi babánk is. Az anyukának és a babának jó egészséget és sok szép pillanatot kívánunk az életben, és természetesen sok szép vízi élményt nálunk."

