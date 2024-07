Egyik legnagyobb adományozója megfenyegette a Demokrata Pártot: ha Joe Biden marad, nem kapnak több pénzt

Ahogyan arról korábban az Origo már beszámolt, Donald Trump volt amerikai elnök kampánycsapata már biztosak benne, hogy nem Joe Biden lesz a demokraták elnökjelöltje. Brian Hughes, a Trump-kampány vezető tanácsadója azt írta egy közleményben, hogy

nem tudjuk, hogy ki lesz a demokraták alelnökjelöltje, így nem rögzíthetünk időpontot a konvenciójuk előtt. Ha ezt tennénk, az tisztességtelen lenne Gavin Newsommal, JB Pritzkerrel, Gretchen Whitmerrel, vagy bárkit is választ Kamala Harris a jelöltjének.

Ez alapján úgy tűnik, hogy Trump csapata tudni vagy sejteni véli, hogy

a demokraták végül nem Joe Bident jelölik elnöknek, hanem mostani alelnökét, Kamala Harrist.

Most a Mandiner is arról ír, hogy Joe Bidennek nem alakult túl fényesen az elmúlt időszak az elnökválasztási kampánya szempontjából. Vesszőfutása az elnökjelölti vitán nyújtott meglepően gyenge teljesítményével kezdődött, de a fő riválisa, Donald Trump ellen elkövetett merényletkísérlet sem az ő esélyeit növelte. Ha mindez nem lenne elég, a héten az elnök koronavírussal fertőződött meg, ezért kénytelen volt lemondani szerdai kampányprogramját.

Az elnök nincs jó állapotban. Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Megfenyegették Bidenéket

Mindeközben a fősodratú amerikai sajtó már hetek óta Biden visszalépését sürgeti. A lap szerint ebbe a sorba állt most be a Financial Times. A lap a közösségi oldalán megosztotta cikkét, amiben azt állítja, hogy a Demokrata Párt legnagyobb adományozói, donorjai lényegében megfenyegették a pártot:

amennyiben Biden nem lép vissza, leállítják kampányának finanszírozását

– írta bejegyzésében a Financial Times. A lap szerint a Demokrata Párt nagyjai is jelezték, hogy most már tarthatatlannak látják a 81 éves jelölt indulását. A legfrissebb hírek szerint vasárnap jelenti be a visszalépését.

