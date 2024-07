Elon Musk sem hagyta szó nélkül a globális leállást

Korábban már beszámoltunk róla, hogy világszerte informatikai hiba akadályozza repülőterek, vasutak, bankok és más rendszerek működését.

Minden idők legnagyobb informatikai kudarca

- Elon Musk (a Tesla és az X tulajdonosa) a közösségi médiában közzétett bejegyzésében osztotta meg véleményét a Microsoft üzemzavaráról.

Elon Musk bejegyzése.

Fotó: X - Elon Musk / képkivágás

Korábban már beszámoltunk róla, hogy tömeges Microsoft-kiesés okozott káoszt világszerte. Járatokat állítottak le, tévécsatornák, repülőterek és bankok függesztették fel működésüket.

A hiba miatt az American Airlines is leállította járatait, egyes németországi kórházakban pedig műtéteket is törölni kellett az informatikai káosz miatt. A leállás késéseket és torlódásokat okoz a budapesti repülőtéren is.

Több légitársaság megkezdte az utasfelvétel manuális elvégzését.

A londoni Luton repülőtér is arra kéri az utazókat, vegyék fel a légitársaságukkal a kapcsolatot utazás előtt.