Erdőtüzek pusztítanak Észak-Macedóniában, egy ember meghalt

Kedden további segítséget kért az Európai Unióról Észak-Macedónia a gyorsna és kezelhetetlenül tomboló erdőtüzek miatt, amik már átterjedtek a szomszédos Görögországba is. Sztojancse Angelov, az ország Válságkezelési Központjának vezetője úgy nyilatkozott, hogy

a magas hőmérséklet és a szél miatt gyorsan terjed és a tűz és újak is gyulladnak, amik nagyban nehezítik az oltási munkákat.

Az ország egyes részein hatalmas pusztítást végeztek az erdőtüzek, több otthon megsemmisült és embereket kellett evakuálni a környékről. A fővárostól, Szkopjétól nagyjából 60 kilométerre, egy faluban meghalt egy idős férfi, az eddigi információk szerint füstmérgezésben.

Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki

A tűz átjutott Görögországba is, ahol helikopterek és repülők is segítették a tűzoltók munkáját, így el tudták kerülni, hogy a tűz tovább terjedjen a Dorian-tó partján. Athén közelében, az Evia szigetén is tűz tombolt, ott 13 repülő vett részt az oltásban. A tűzoltók közül két embert kellett ellátni égési sérülések miatt - írja az AP News.

A hőhullámok miatt a balkáni régió több országán is pusztítanak az erdőtüzek, köztük Bulgária és Albánia is kapott már segítséget az EU-tól.

Horvátország középső részén, egy kisvárosban több tucat embernek kellett elhagynia az otthonát erdőtűz miatt.

Fotó: MTI/EPA/Georgi Licovszki

Ahogy azt korábban megírtuk, újabb 15 országban debütált a Google erdőtűzkövetője. Ennek az értesítései a Google és a Google Térkép mobilappokban jelennek meg, a funkcióval aránylag naprakész információk kaphatóak a közelben lévő erdőtüzek határairól, a cég műholdas képek alapján és gépi tanulásos rendszerekkel követi az eseményeket. A turisták számára különösen hasznos lehet az értesítés, ha nem beszélik a helyi nyelvet, ez akadályozhatja a releváns információkhoz való hozzájutást.

Óriási erdőtűz pusztít Kaliforniában, amelynek mérete több mint kétszeresére nőtt 24 óra alatt. Eddig 350 ezer hektár égett le és négy megyére terjed ki jelenleg. Ez az eddigi hetedik legnagyobb a térségben. Letartóztattak egy férfit Kalifornia idei eddigi legnagyobb erdőtüzével összefüggésben múlt héten. A hatóságok szerint egy kigyulladt autót tolt be egy szakadékba, és ebből alakult ki Kalifornia eddigi legnagyobb idei erdő- és bozóttüze, amely már 180 négyzetkilométert perzselt fel, és kitelepítésekhez vezetett Butte és Tehama megyében.