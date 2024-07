A tűz szerdán egy nehezen megközelíthető területen keletkezett a Brassó megyei Alsóucsa község és a Nagy Vista csúcs közelében.

A lángok gyorsan terjedtek, és mintegy 5000 négyzetméternyi területet perzseltek már fel.

Kezdetben három tűzoltóautót és több mint negyven tűzoltót küldtek a helyszínre, akik gyalog, speciális, permetező rendszerrel ellátott hátizsákokban vitték a vizet a kritikus területre - számol be róla a bunaziuafagaras ro.

Később három terepjárót és

egy helikoptert is bevetettek, hogy megfékezzék a tűz továbbterjedését.

Csütörtökön sikerült a lángok terjedését megfékezni, de tovább dolgoznak az oltáson - írja a Maszol.

Több országban is erdőtűzzel küzdenek. Július elején Görögországban, Kaliforniában és Kanadában is nagy erdőtüzek keletkeztek. Kanadában egy szigorúan őrzött börtönt is ki kellett üríteni a tűz miatt.

Címlapi képünk illusztráció!