Családi tragédia a Grand Canyonban, apát és lányát találták holtan

Több államban is elviselhetetlen hőség tombol az Egyesült Államokban, többek között Arizonában, Californiában és Oregonban. A Utah államban található Canyonlands Nemzeti Park, amely magába foglalja többek között a Grand Canyont és a Death Valley-t is, a kánikula ellenére is népszerű turistacélpont maradt, ahol az óvatlan túrázok nagyon hamar bajba kerülhetnek.

A helyi rendőrség közlése szerint pénteken egy apát és lányát találták, miután elfogyott a vizük.

A hőmérséklet árnyékban több mint 37-40 Celsius-fok között volt, és hőségriadó van azóta is érvényben.

A FOX azt írja, hogy a Green Bayből érkező páros eltévedt, elfogyott a vizük, és emiatt kiszáradtak.

A Grand Canyon - Fotó: Shutterstock/Copyright - 2017 Hayk_Shalunts/Shutterstock

Nem ez a két ember az első áldozata idén a Grand Canyonnak. Ahogy az Origo is megírta, egy hete meghalt egy túrázó, miközben az arizonai Grand Canyon déli peremére próbált feljutni egy népszerű ösvényen, de júniusban is meghalt egy túrázó.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy minden előjel nélkül, túrázás közben összeesett és meghalt egy nő Coloradóban. Arról is írtunk, hogy egy fiatal mérnök tragikus körülmények között meghalt skóciai álomnyaralása közben.