Meghalt a Horrorra akadva fiatal sztárja

Vasárnap, 46 éves korában Los Angelesben meghalt Erica Ash színésznő, akit elsősorban komikus szerepei miatt ismert és szeretett a közönség. Halálhírét családja jelentette be. Pályatársai a közösségi felületeken emlékeznek a színésznőre.

Erica Ash fontos karaktert játszott a Horrorra akadva 5. című produkcióban, melyben a sorozatgyilkosokról szóló filmek mellett olyan népszerű filmeket is parodizáltak, mint a Fekete hattyú, A majmok bolygója: Lázadás, az Eredet, a Gonosz halott vagy épp a Ház az erdő mélyén. Ash szerepelt a szatirikus hangvételéről ismert “Real Husbands of Hollywood” valóságshow-ban, illetve a “Mad TV" című televíziós produkcióban is. A színésznő 2006-2007-ben a Logo The Big Gay Sketch Show első két évadában is szerepelt – írja karrierjéről a Ripost.

Erica Ash 46 éves volt

Fotó: Wikipedia

Fontosabb szerepi mellett több tucat tévés produkcióban és filmben volt látható. A Starz-on látható, rendkívül sikeres "Survivor's Remorse" című dráma egy fiatal kosárlabdázó sportkarrierjéről szól, a produkcióban Ash a karakter testvérét alakította.

Halálának okáról a családja közleményben adott tájékoztatást. Ebben a színésznő édesanyja, Diann Ash azt írja, hogy Erica Ash

a rákkal vívott hosszú, bátor küzdelem után, szerettei körében békésen távozott.

Erica Chantal Ash az IMDB-n elérhető adatok szerint 1977. szeptember 19-én, Floridában született. Az Emory Egyetemen orvostanhallgatóként kezdte meg tanulmányait a középiskola után, de érdeklődése a szórakoztatóipar felé fordult. Egy 2018-as interjúban elmondta, hogy az orvosi képzés után egy év pihenőt engedélyezett magának, ebben az időszakban pedig egy japán illetőségű zenekar háttérénekeseként dolgozott.

Erica Ash a közösségi médiában is nagyon népszerű volt. Rengetegen követték az online felületeken, ő pedig rendszeresen osztott meg tartalmakat a felhasználókkal. Különösen azok a videós bejegyzései lettek nagyon sikeresek, amelyek mókás karakterek bőrébe bújva szórakoztatta követőit.

A család azt kéri az Erica emléke előtt tisztelgők előtt, hogy adományaikkal a Susan G. Komen Cancer alapítványt, vagy más, a rákbetegségek ellen harcot folytató szervezeteket támogassanak.