Meggyilkolta feleségét a milliomos üzletember, majd a fagyasztóba tette a holttestét

Hollidayt már 2020-ban is letartóztatták, mert folyamatosan verte a nála több, mint három évtizeddel fiatalabb, 29 éves feleségét, Chi Le-t, és hivatalosan is távoltartási végzést rendeltek el vele szemben. Négy évvel később, 2024 júniusában, a Harris megyei körzeti bíróságon, a 62 éves Holliday bűnösnek vallotta magát gyilkosságban, egy egy évtizedes büntetésért cserébe. (Két évet már letöltött, az ABC 13 szerint .)

Örülünk, hogy elszámoltathattuk ezt a bűntettet. Vállalta a felelősséget

– mondta Lindsey Bondurant helyettes kerületi ügyész a PEOPLE-nek adott nyilatkozatában.

Le 2015-ben ismerkedett meg Holliday-el a WeChat-en, mielőtt hozzáköltözött volna, a férfi vállalkozásánál dolgozott, ahol a házaspár olyan háztartási cikkeket vásárolt és adott el, amelyeket az ügyfelek visszavittek a kiskereskedőknek.

Egy évvel később Le, a vietnami származású nő megszülte a lányát, majd a pár 2019-ben összeházasodott.

2020 elején Holliday-t családon belüli erőszak vádjával letartóztatták. A bírósági dokumentumok részletezték a feleségén elkövetett bántalmazást, többek között megverte, bezárta egy szobába, és azt mondta neki, hogy

ha megölné, senki sem tudná, mert nem törődik vele senki, és észre sem vennék.

Négy hónappal később Holliday meg is ölte a feleségét.

Féltékeny és dühös voltam, amiért [Chi] úgy döntött, hogy elhagy egy másik férfiért

– magyarázta a gyilkos.

Le halála 2020 áprilisában vált nyilvánossá, amikor nagynénjének, Simone-t már hetek nem hívta unokahúga.

Miután felhívta a rendőrséget, és elmondta, hogy mi történt, valamint megkért egy rendőrt, hogy házaspár otthonát figyelje meg. Ekkor a rendőrségnek feltűnt egy nő, aki a pár lányáról gondoskodott – de az nem Holliday volt felesége volt, és nem is Le.

Egy hónappal később a rendőrségnek az is feltűnt, hogy egy nagy fagyasztószekrény került a szoba közepére”.

A készülék nemcsak hogy furcsa helyen volt, de elég nagy is volt ahhoz, hogy elférjen benne egy ember.

A rendőrök ekkor bementek a házba és megtalálták Le holttestét műanyagba csomagolva a fagyasztóban.