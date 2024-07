Először halt bele ember egy ritka betegségbe

Az áldozat két 30 év alatti bahiai nő volt, akik semmilyen egyéb betegségben nem szenvedtek. A betegség a súlyos dengue-lázhoz hasonló tüneteket okoz.

Ez idáig nem létezett olyan tudományos jelentés, amely a betegség okozta halálesetről számolt volna be

- hangsúlyozta a minisztérium. Elmondták azt is, hogy idén már 7236 Oropouche-fertőzöttet rögzítettek - számolt be a Hszinhua.

Brazil reports world's first deaths from Oropouche fever https://t.co/O3NpELy0DM pic.twitter.com/XgqlGVHwCG — Ted Blackwater (@TedBlackwater) July 26, 2024

A hatóságok szerint történt egy harmadik haláleset is, amelyről azt feltételezik, hogy szintén Oropouche-láz okozta. Az ügyben nyomozást indítottak Santa Catarina szövetségi államban. Ezenfelül hat másik esetben is vizsgálatot indítottak, ezek között olyan esetekben is, amikor az anyáról a magzatra átterjedő fertőzés két magzat halálát okozta.

Az Oropouche-láz főként az Amazonas vidékén és a dél-amerikai országokban, szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegség.

A Zika-vírushoz hasonló különféle elváltozásokat okozhat. A megbetegedés során láz, erős fejfájás, és ízületi fájdalmak léphetnek fel. A legtöbb esetben enyhe lefolyású, de a terhes anyák esetében igen kockázatos, mivel idegrendszeri rendellenességeket okozhat az anya és az újszülött szervezetében.

Egy hónappal ezelőtt az Origo arról számolt be, hogy júniusban először Európában is kimutatták az Oporuche-lázat egy ember szervezetében. A fertőzöttet Olaszországban azonosították.

Ezt megelőzően a Kék bolygó című podcast adásában elhangzott, hogy az olyan új szúnyogfajok megjelenése Magyarországon, az ázsiai tigris-, a japán bozót-, és a koreai szúnyog, szintén terjeszthetik itthon is a Dengue, vagy a Zika vírust.