Zebrán gázoltak halálra egy nőt Pozsonyban

Egy 83 éves nő egy buszmegálló közelében a zebrán haladt át, amikor halálra gázolta egy furgon

- írta meg a Paraméter a rendőrség közleményére hivatkozva.

A kiérkező mentősök mindent megtettek, de nem tudták megmenti a nő életét.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Drew Kohn, egy floridai férfi a 23. születésnapja előtt 2017-ben motorbalesetet szenvedett, ami miatt kómába esett, de csodával határos módon nyolc hónap után felébredt és később felépült. A férfit most halálra gázolta egy teherautó. Szombaton reggel elgázolt egy embert a vonat Pétfürdő és Hajmáskér között. A gázolás miatt több vonalon is késésekre kell számítani. A nő belehalt a sérüléseibe.

Két fiatal ellen is eljárás indult az erdélyi Sepsiszentgyörgyön. Egy 19 éves férfi részegen, jogosítvány nélkül vezetett és az autóval áthajtott egy kerítésen. Az anyósülésen ülő utas ellen is eljárás indult, ugyanis övé volt az autó, amit rábízott a részeg barátjára. Ismerőse életét is veszélybe sodorta egy részegen száguldó sofőr Esztergomban - videó.