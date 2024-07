Hatalmas robbanás volt egy orosz bevásárlóközpontban, rengeteg a sérült - videó

Apszerenszk városában vészhelyzet alakult ki. Egy belvárosi bevásárlóközpont teljesen megsemmisült, és több sérült is van. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a robbanás okait. Tűzoltók és mentők dolgoznak a helyszínen, és folyamatban van a törmelék eltakarítása. Minden sérültet ellátnak, és ha szükséges, a regionális kórházak orvosait is bevonják