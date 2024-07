Jönnek a védővámok, kőolaj viszont nem érkezik a Barátság kőolajvezetéken, Ukrajna bajba kerülhet, ha nem tud fizetni – heti összefoglaló

És mindezekig az Ukrajnán keresztüli tranzit működött is. Volt egy korrekt energetikai együttműködés a két ország között. Az elmúlt időszakban Magyarország is nagyon sokszor segített különböző formában Ukrajnának abban, hogy az ország energiaellátásának a biztonságát fenn tudják tartani a meglehetősen mostoha körülmények dacára is

Kifejtette, hogy a keleti irányú csővezetékes import felét a Lukoil adja, Magyarország és Szlovákia évente körülbelül kétmillió tonna kőolajat szerez be a vállalaton keresztül, tehát ez az ukrán döntés Magyarország és Szlovákia kőolajellátásának biztonságát veszélyezteti elég erősen hosszú távon – figyelmeztetett.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy különböző átmeneti megoldásokkal stabilizálni tudták a szállítást, így ez egyelőre rendezett, de ezek az eszközök már középtávon sem fognak működni.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Szijjártó Péter hivatalos Facebook-oldala

Alternatív üzemanyagok a tengeri hajózásban

A globális hajózás ma a teljes szén-dioxid-kibocsátás 3 százalékáért felelős, és még a gázolajnál is rosszabb minőségű tüzelőanyagokkal működik. Ám a cégek egyre jobban érdeklődnek az alternatívák, például a metanol és az ammónia iránt.

Az ár mellett fontos tényezőnek számít, hogy a potenciális üzemanyagnak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy még viharos időben is működtesse a gigantikus hajókat a nyílt tengeren. A metanol az egyik lehetséges jelölt, ugyanis égése tiszta, vagy a használatával jelentősen csökkenne a károsanyag-kibocsátás.

Bajba kerülhet Ukrajna, ha nem tud megállapodni hitelezőivel

Hamarosan, augusztus elsején lejár a háború kitörése után bevezetett fizetési moratórium, miközben az álláspontok messze vannak egymástól. A több mint 20 milliárd dollár névértékű adósság sorsáról már korábban, júniusban is tárgyaltak a felek, ám akkor nem sikerült dűlőre jutniuk, miután Ukrajna 40 százalékos leírást szeretett volna elérni, míg a kötvénytulajdonosok bizottsága mindössze 22 százalékos leírást ajánlott fel. A tárgyalások második fordulójának eheti kezdetéről a Bloomberg számolt be. A mostani megbeszélések a magánszektor szereplői kezében lévő kötvényekről szólnak, a kötvénytulajdonosok még áprilisban hoztak létre bizottságot a hitelek átrendezését célzó tárgyalásokra.

Amennyiben nem sikerül Kijevnek megállapodnia hitelezőivel, úgy az ország még nagyobb bajba kerülhet,

az ugyanis a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által biztosított mentőcsomag következő részletének lehívását is veszélybe sodorhatja.