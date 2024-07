Hogy hagyhatta a titkosszolgálat és a rendőrség a Trump elleni merényletet?

A támadás a Pennsylvania állambeli Butler közelében tartott rendezvényen történt, amely Donald Trump utolsó nyilvános választási gyűlése volt a republikánus konvenció, az országos jelölőgyűlés előtt. Hat perccel azután, hogy Trump megkezdte a beszédét, több lövést is leadtak.

Trumpot körbeveszik a védelmével megbízott szakemberek

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Az élő közvetítésen hallatszottak a lövések,

és azt is lehetett látni, hogy Donald Trump megsérült.

"Rögtön tudtam, hogy valami nincs rendben, amikor meghallottam a süvítést és a lövések hangját, majd azonnal

éreztem, ahogy a golyó felszakítja a bőrt,

komolyan vérzett" - mondta később Trump, aki

a jobb füléhez kapott, majd az emelvény mögé bukott, aztán a védelmét ellátó titkosszolgálat ügynökei körbevették.

Trump röviddel ezután saját lábán hagyta el a pódiumot, miközben az ügynökök körbevették.

A vérző Donald Trump

Fotó: MTI/AP/Gene J. Puskar

Később Donald Trump közleményben mondott köszönetet az amerikai titkosszolgálat őt védő embereinek, valamint a rendvédelmi szervek minden tagjának a támadást követő gyors beavatkozásért és hihetetlennek nevezte, hogy ilyen cselekmény megtörténhet az Egyesült Államokban.

A merényletnek van halálos áldozata is.

Az interneten kering egy felvétel, amelyen elvileg az látható, ahogy az egyik mesterlövész lelövi a merénylőt, a felvétel azonban kérdéseket vet fel, ugyanis a mesterlövész az első lövés hangjával egy időben engedi le a fegyverét - magyarán látszólag ő adta le az első lövést. Ez jelentheti azt, hogy elsőre nem találta el a merénylőt, de azt is, hogy ez mégsem a lövés pillanata.

A rendőrség megerősítette, hogy egy ember meghalt, amikor egy Trump mellett elsuhanó lövedék eltalálta, ketten pedig súlyosan megsebesültek.

Mindhárman férfiak. Arra a kérdésre, hogy az áldozatok közel ültek-e egymáshoz, George Bivens alezredes azt mondta, hogy "A lövések némileg szétszóródtak, így nem csak egy adott helyre csapódtak be." A sérülteket kórházban ápolják - írta a Sky News.

Thomas Matthew Crooks-to, a merénylőt a helyszínen agyonlőtték

Fotó: Twitter

A merénylet után Elon Musk bejelentette, hogy most már hivatalosan is támogatja Donald Trumpot. Az FBI hamar azonosította a merénylőt. A Szövetségi Nyomozó Iroda szerint a 20 éves, helybéli Thomas Matthew Crooks lőtt rá többször Donald Trumpra. Eközben az elnökjelölt megérkezett New Jerseybe, ahol először mutatkozott nyilvánosan az őt ért támadás után, a titkosszolgálat pedig vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogyan juthatott ilyen közel, 150 méternél közelebb a tetőn rejtőző merénylő Donald Trumphoz. Egy szemtanú szerint nem reagált időben a rendőrség.