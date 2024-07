Melegrekordok dőlhetnek meg az Egyesült Államokban is

A múlt héten több millió ember szenvedett a hőségtől az Egyesült Államokban, több helyen is hőségriadót adtak ki. A helyzet nem javul, a hőhullám ugyanis nem szűnik meg, hanem kelet felé húzódik.

A helyi meteorológiai szolgálat szerint a hét elején több keleti parti városban is közelítheti, de meg is döntheti majd a rekordot a hőség.

Képünk illusztráció

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Baltimore-ban és Washingtonban kedden akár a 38 fokot is elérheti a hőmérséklet. New Yorkban olyan hőség lehet, ami korábban a 90-es évek közepén volt. Az előrejelzések szerint a 37 fokot is elérheti a hőmérséklet, a város körüli területeken pedig a 40 fokot is.

Az előrejelzések szerint 245 millió amerikai fogja megtapasztalni a 32 fokos hőséget, 30 millión pedig a 37 fokot is.

Charlotte-ban és Rleigh-ben várhatóan a napi rekordok is megdőlnek, St. Louisban 37 fok feletti hőség várható - írja a The Guardian.

A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségre leginkább az idősek, a gyerekek és a rendszeresen gyógyszert szedők érzékenyek. Ez hőhullám esetében különösen igaz azokra a területekre, ahol egyébként mérsékeltebb szokott lenni az időjárás.

Ahogy azt korábban megírtuk, az amerikai Las Vegasban már egy héten keresztül 46 Celsius-fok fölötti hőmérsékleteket mértek, a kánikula a hét végén is fennmaradt, az Egyesült Államok nagy részét sújtotta. Még sivatagi mércével is csaknem példa nélkülinek tekinthető ez az elhúzódó szélsőséges hőség, ami Nevada állam legnagyobb városában tapasztalható volt.

Las Vegasban június 1-je óta már 16 hőségrekord dőlt meg, és még július felénél sem járunk

- mutatott rá Morgan Stessman meteorológus.

Idén már legkevesebb kilenc ember halálát okozta a szélsőséges hőhullám a Las Vegast is magában foglaló Clark megyében.

Meg is dőlt a melegrekord a városban, amikor 49 fokot mértek. A korábbi rekord 46 fok volt.

A hőmérséklet két hete, szombaton és vasárnap elérte a legmagasabb, 53,3 Celsius-fokot a kelet-kaliforniai Death Valley Nemzeti Parkban, ahol egy motoros meghalt a hőség miatt, egy másik személyt pedig súlyos hőguta miatt kórházba szállítottak