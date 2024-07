Ismét hőségriadót adtak ki Olaszországban

A hőség miatt a legmagasabb, vörös riasztást léptettek érvénybe tizenkét városban; Anconában, Bolognában, Campobassóban, Firenzében, Frosinonében, Latinában, Perugiában, Pescarában, Rietiben, Rómában, Triesztben és Viterbóban. Narancs riasztás pedig Bolzanóban és Torinóban van érvényben - számolt be az Anadolu.

Rómában hétfőn délben 38 fokot mértek, és a következő napokban ennél is melegebb várható. Firenzében szintén 40 fok közeli meleg van.

Korábbi felmérések szerint a mezőgazdasági földeken dolgozók számára Olaszország semmilyen intézkedéseket nem vezetett be. A tomboló hőség ellenére akár napi tíz órán át is folyik a munka a tűző napon.

Extreme heat wave hits Italy, ‘red alert’ issued for 11 cities https://t.co/FU4tTQ3aR3 pic.twitter.com/mSMaXMsqyw — Anadolu English (@anadoluagency) July 12, 2024

Az Origo is néhány napja arról számolt be, hogy pusztító, negyven fok feletti hőmérsékletet tombol Szicília és Szardínia szigetén, illetve ország-szerte is rendkívüli a hőség. Az időjárás előrejelzés szerint a térségben egyelőre nem várható enyhülés. A világ más tájain is dőlnek meg sorra a melegrekordok. Az Egyesült Államokban a múlt héten volt, ahol 46 fokot is mértek.