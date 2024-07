Befóliázta apja holttestét és elrejtette a lakásban a magyar férfi

Bíróság elé állították azt a férfit, aki műanyag fóliába csomagolta elhunyt édesapját a felvidéki Homonnán, majd testvérével több mint egy hónapon át együtt élt vele egy lakásban. A mumifikálódott holttestre a rendőrség talált rá. Az apját fóliába csomagoló férfit végül hullagyalázással gyanúsították meg, amit végül beismert - számolt be a Bors.

A férfi a vele együtt élő bátyját szerette volna megkímélni attól, hogy szembesülnie kelljen azzal, hogy nem sokkal később, miután elvesztették édesanyjukat és nagyanyjukat, az apjuk is meghalt.

Pált bilincsben viszi el a rendőrség Fotó: JOJ TV

Pál még 2023-ban a bíróságon azt mondta, amikor hazaért egyszerűen csak holtan találta apját, amitől teljesen pánikba esett és úgy döntött befóliázza, csak hogy ne kelljen testvérének elmondania az igazságot.

Az esetre úgy derült fény, hogy az elhunyt férfi munkahelyén több embernek is feltűnt, hogy már egy ideje nem volt dolgozni és telefonon sem érik el, ezért a cég kérésére a rendőrök kimentek a lakásához, hogy megnézzék, minden rendben van-e. Az egyik fia nyitott nekik ajtót, majd miután a férfi beinvitálta a rendőröket, a nappaliban a keresett férfi holttestét is megtalálták. Az elhunyt édesapa szó szerint mumifikálódott: egy műanyag fóliába csomagolták be a testét, majd egy szalagragasztóval is leragasztották. A férfi két fiát őrizetbe vették és gyilkosság ügyében indítottak eljárást, de a nyomozók végül nem állapítottak meg idegenkezűséget -írja a lap.

A bíróság bűnösnek találta a vádlottat hullagyalázás vétségében, amiért hat hónap börtönbüntetésre ítélte, tizenkét hónap próbaidőre felfüggesztve

– mondta Petrulová Ivana, a bíróság szóvivője.

Pál mostanra belátta, hogy hibázott és megbánta tettét, testvére szerint pedig bár a rendőrség és a bíróság igazságot szolgáltattak, még mindig nagyon nehéz számára elfogadni apja elvesztését.

Egy texasi férfi pedig négy évig élt meghalt fia holttestével együtt. Meg sem lepődött, amikor rendőrök kopogtattak az ajtaján.

Amikor megkérdezték tőle a rendőrök, tudja-e, miért mentek ki hozzá, azt válaszolta,

valószínűleg azért, mert egy holttest van a konyhájában, ami a felnőtt fiáé, aki 2018 májusában halt meg

– áll a New Bostoni rendőrség közleményében.