A Reuters szerint Oroszország már évekkel ezelőtt betiltott egy Soros György által alapított jótékonysági szervezetet, mert az veszélyt jelent az állambiztonságra.

Megállapítást nyert, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok és a Nyílt Társadalom Intézet Támogatási Alapítvány tevékenysége veszélyt jelent az Orosz Föderáció alkotmányos rendszerének alapjaira és az állam biztonságára

- állt a közleményben.

A magyar származású Soros már a 2010-es évek közepén sürgette a Nyugatot, hogy növelje az Ukrajnának nyújtott támogatást, és felvázolta egy 50 milliárd dolláros finanszírozási csomag lépéseit, amelyet szerinte az egyre agresszívabb Oroszországgal szembeni bástyának kell tekinteni.

Soros György.

Soros György 2014. április 7-én egy véleménycikket jelentetett meg az Open Society Foundations oldalán, melyben arról írt, hogy új Ukrajna születik, melyet nem tud majd legyőzni Oroszország.

Azóta bizonyítást nyert, hogy Soros György ukrajnai NGO-inak ügyvezetői 2014-ben közreműködhettek Ukrajna oroszbarát – Porosenko előtti – kormányának eltávolításában, és kiszivárgott dokumentumok alapján ezt próbálhatták például titkos megbeszéléseken elősegíteni a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) és Soros ukrajnai szervezete, a Nemzetközi Reneszánsz Alapítvány (IRF) vezetőinek a találkozóin.

Ezeken részt vett az amerikai fejlesztési kormányügynökség (USAID) helyi igazgatója, az amerikai nagykövet és ukrán kormánytagok is.

A kezdeti lépések

Egy nemrég előkerült 2004-es interjúban Soros György őszintén elismeri, hogy milliárdokat költött olyan kormányok megbuktatására, amelyek nem tetszenek neki.

A befektető akkor azt is elmondta, ha fiatal lenne, vélhetően sok pénzt tudna keresni, mert a világgazdaság jelenlegi helyzetében szükség van azokra a képességekre, amelyek neki megvannak.

A Tűzfalcsoport feltérképezte, hogy hol állnak most Soros ukrán befektetései. Meglepő dolgokat találtak: rengeteg pénzt küld Ukrajnába.

A háború miatt olcsón jut hozzá vállatokhoz, leértékelődtek az ingatlanok is, így ezeket is aprópénzért vásárolja fel.

A háborúpárti milliárdos spekulánsnak mindennél fontosabb Vlagyimir Putyin legyőzése. Semmit nem spórol az ügyben.

Soros György a 2023. február 16-i müncheni biztonsági konferencián is bizonyította háborúpártiságát. Ott arról beszélt, hogy Joe Biden amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már akkor is egyetértett abban, hogy a háború csak ukrán győzelemmel érhet véget.

Sorosé az egyik legnagyobb ukrán politikai lap is, és a legnagyobb példányszámú gazdasági magazin is.

Soros, amikor arról beszél, hogy Ukrajnát minden áron meg kell menteni, akkor nem önzetlenségből teszi, hanem gazdasági érdekből.

Soros György 2004-ben interjút adott a „Szólás szabadsága” című műsorban Friderikusz Sándornak is.

Az amerikai üzletembert a tőzsdék uraként mutatták be, és ebben a műsorban Soros olyan dolgokat mondott, amelyeket mostanában a baloldali lapok rendre kinevetnek, vagy tagadnak.

Ha arról ír valaki, hogy Soros milliárdokat költ arra, hogy kormányokat buktasson meg, akkor azt összeesküvés-elméletek gyártásával vádolják meg. Ebben az interjúban azt is elismerte, hogy aktívan részt vett a Bush-kormány megbuktatásában is. Arról is beszélt, hogy már 2004-ben üzletelt Ukrajnában.

A műsorvezető kérdésére - „eddig mennyi pénzt költött arra, hogy a Bush-kormányzat megbukjon? Tehát hány millió dollárt?” - azt válaszolta, hogy 12 és fél milliót.

Ez forintban körülbelül négy milliárd forintot jelent. Ezután azt is kifejtette, hogy évente 450 millió dollárt költ az alapítványára, amely 2004-ben ötven országban volt jelen.