Így vezetett a baloldal gyűlöletkeltése a Trump elleni merénylethez

A közbeszéd és a háborúpártiak által is tüzelt közhangulat a végletekig eldurvult, a balliberális politikusok és médiumok pedig olyan mértékben hergelték az embereket, hogy többéves fegyházbüntetést vagy akár az életüket is hajlandóak kockára tenni azért, hogy árthassanak az általuk gyűlölt és a fősodratú médiumok által démonizált politikusnak - mondta az Origónak adott interjúban ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Donald Trump elleni merénylettel kapcsolatban. A Századvég tudományos igazgatója szerint ilyen helyzetben különösen fontos hazánkban is a hergelő, erőszakos baloldali politikusok és médiumok közéleti marginalizálása, illetve a békepárti magyar vezetők, különösen a magyar miniszterelnök fokozott védelme.

Vágólapra másolva!

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak elmondta a Donald Trump volt amerikai elnök ellen elkövetett gyilkossági kísérlet kapcsán, hogy ez már a második politikai motiváltságú gyilkossági kísérlet a „nyugati világban” békepárti vezetővel szemben az elmúlt két hónapban. Az igazgató elmondta, hogy a Trump elleni merénylet elkövetője 20 éves volt, először szavazott volna. A Századvég tudományos igazgatója felidézte, hogy Robert Fico szlovák kormányfő 2024. május 15-én súlyosan megsérült, miután többször is rálőttek közelről a szlovákiai Nyitrabányán, a város kultúrháza előtt egy kormányülés után, ezért kórházba került, Besztercebányán életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Trump már jól van

Fotó: MTI/AP/Gene J. Puskar A cél az elhallgattatás A szakértő szerint az események egyik fő olvasata, hogy a hergelés és az ilyen cselekmények az elrettentést is szolgálják, vagyis, hogy senki ne merjen nyíltan kiállni egy illegális migrációellenes, békepárti politikus mellett, mert úgy járhat, mint azok a Trump-támogatók, akik tegnap megsérültek, illetve egyikük az életét vesztette. Ifj. Lomnici Zoltán szerint megrázó és elfogadhatatlan minden ilyen erőszakcselekmény, ráadásul Trump esetében is, ahogy Ficónál, hibázhatott a védelmet ellátni hivatott személyzet is, amely különösen az USA-ban a Kennedy-merénylet utólagos értelmezési narratíváit eleveníti fel. Ráadásul a liberális média elfogadhatatlan módon próbálta az elején bagatellizálni a merénylet tényét, a CNN a gyilkossági kísérlet után azt sugározta, hogy a volt elnök kampánykörútján egy "incidenst" követően sérült meg. Trump a saját lábán hagyta el a pódiumot a Pennsylvania állambeli Butlerben

Fotó: Trump Campaign Office / Handout/Anadolu via Getty Images Egyre durvábbak a fenyegetések Az igazgató szerint a merényletek üzenete, hogy a közbeszéd és a háborúpártiak által is tüzelt közhangulat a végletekig eldurvult, a balliberális politikusok és médiumok pedig olyan mértékben hergelték az embereket, hogy több éves fegyházbüntetést vagy akár az életüket is hajlandóak kockára tenni azért, hogy árthassanak az általuk gyűlölt és a fősodratú médiumok által démonizált politikusnak. KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!