Izrael-ellenes tömeg lepte el Washingtont

A tüntetők törvényesen léptek be a Cannon House irodaházba, amely a kongresszusnak otthont adó Capitoliumhoz tartozik – közölte a létesítmény rendőrsége. Az épületben azonban nem engedélyezett a tüntetés, és a tiltakozókat felszólították, hogy fejezzék be akciójukat. A hatósági tájékoztatás szerint a tüntetők nem tettek eleget a felszólításnak, ami az épület kiürítéséhez vezetett. Az elmúlt hónapokban már tartottak hasonló tüntetéseket az épületben.

Médiajelentések szerint a mostani akciót a Jewish Voice for Peace nevű aktivistacsoport szervezte - írta a Fox News.

Izrael-ellenes tüntetés volt Netanjahu látogatása előtt

Fotó: Getty Images via AFP

„Itt vagyunk, abban az épületben, ahol az elmúlt kilenc és fél hónapban a kongresszus tagjai újra és újra úgy döntöttek, hogy népirtáshoz használt bombákat küldenek” – írta a szervezet az X közösségi médiaplatformon.

Benjámin Netanjahu szerdán a kongresszus együttes ülésén mond beszédet. A látogatáshoz kapcsolódóan Joe Biden elnök és Donald Trump republikánus elnökjelölt is tárgyalásokat folytat az izraeli kormányfővel. Kamala Harris amerikai alelnök, a várható demokrata elnökjelölt szintén találkozni kíván Netanjahuval.