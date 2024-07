Halálos étrend-kiegészítő miatt mondott le egy gyógyszergyártó két vezére

Távozik a posztjáról a japán Kobayashi Pharmaceutical gyógyszergyártó két felsővezetője, mivel 80 olyan haláleset ügyében folyik a nyomozás, amelyek egyes termékeihez köthetők

- írja a BBC.

A cég közölte, hogy lemondott Akihiro Kobayashi és Kazumasa Kobayashi, akik mindketten a cégalapító család tagjai. A döntés a felelősség tisztázása érdekében született a fermentált rizsport érintő kérdésben – közölte a Kobayashi Pharmaceutical. Márciusban a cég visszahívta öt termékét, mondván, hogy veseproblémákról kaptak bejelentéseket a vásárlóktól.

A vállalat azt követően kezdett vizsgálatot folytatni, miután januárban egy orvos figyelmeztette őket az egészségügyi problémákra. Az érintettek több tünetről számoltak be, többek között

megváltozott a vizeletük színe, a végtagjaik duzzadtak, ők maguk pedig fáradékonyak lettek.

A Kobayashi Pharmaceutical bavallotta, hogy az egyik gyárukban potenciálisan mérgező savat találtak egy penészgomba miatt. A cég igazgatótanácsa részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak.

Ezúton is szeretnénk még egyszer elnézést kérni ügyfeleinktől és üzleti partnereinktől

- írták közleményükben.

A vállalat fenntarthatósági politikáért felelős vezetője, Satoshi Yamane lesz az új elnök. Akihiro Kobayashi, aki azt mondta, hogy vállalni szeretné a felelősséget a károkért, továbbra is a vállalatnál marad, hogy kezelje a kártérítési megállapodásokat.

A Beni kōji egy vöröses-lila penészfajtával, a monascus purpureus-szal erjesztett rizs. Miközben a magas koleszterinszint és a vérnyomás egészségügyi kiegészítőjeként hirdetik, széles körben használják élelmiszeripari termékek hagyományos színezékeként is.

Japan drugmaker bosses quit as firm probes deaths https://t.co/RYYerJ6nqm — BBC News (World) (@BBCWorld) July 23, 2024

Korábban megírtuk, hogy az Egyesült Államokban gyerekek halálát okozta egy népszerű étrendkiegészítő. Az országban az egészségügyi szervezetekhez beérkező jelentések között drámaian megnőtt a melatoninnal kapcsolatos kezelések száma a gyerekek körében. A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tanulmánya szerint 2012 és 2021 között ezek az esetek 530 százalékkal nőttek. Az is kimutatható, hogy a legnagyobb éves növekedés 2019 és 2020 között következett be, ami a karanténnak köszönhető.