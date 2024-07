Hatalmas esések, teljes leépülés és súlyos botrányok - nem a semmiből jött Joe Biden tegnapi bukása

Folyamatos botrányok kísérték a vasárnap visszalépett Joe Biden elmúlt több mint három és fél éves tevékenységét. Sokan már Biden megválasztásakor is csalásról beszéltek, majd pedig következtek fiának a botrányai. Bidenhez köthető az is, hogy több százezer illegális migránst engedett be az Egyesült Államokba. Mindezek mellett az amerikai elnök szellemi és fizikai leépülése nem most kezdődött. A bukott baloldali vezető a levegővel is előszeretettel kezelget, illetve holtakkal is társalgott már. Mutatjuk az elnökjelöltségtől visszalépő Biden legfurcsább jeleneteit.

Joe Biden visszalépett az elnökjelöltségtől és az abból való küzdelemből. Ezzel pedig gyakorlatilag elismerte, hogy nem alkalmas arra, hogy az Amerikai Egyesült Államokat vezesse. Ennek ellenére eltökélt szándéka, hogy kitölti mandátumának hátralévő idejét, pedig az elmúlt években több olyan hajmeresztő dolgot tett, amelyek egyenként is megbotránkoztatták a világot. Már Joe Biden megválasztása körül is rengeteg botrány volt. A baloldali elnököt sokak szerint komoly csalássorozattal választották meg. Később Donald Trump is csalással vádolta meg Bident. 25 évre is börtönbe kerülhet Biden bűnöző fia A baloldali elnök elmúlt évét végigkísérték fia botrányai. Végül idén júniusban minden vádpontban bűnösnek találták Joe Biden fiát. Az esküdtszék körülbelül háromórás tárgyalás után hozott ítéletet az ügyben, amelyet egyhetes tárgyalássorozat előzött meg. A vád szerint Hunter Biden 2018 októberében fegyvert akart vásárolni, az ehhez szükséges űrlap kitöltésekor pedig két hamis nyilatkozatot is tett: először valótlanul állította, hogy nem kábítószerfüggő és nem használ kábítószert, majd ezt az állítását később is fenntartotta. A harmadik vádpont szerint ezután 11 napig illegálisan birtokolta a fegyvert, mielőtt sógornője és akkori szeretője, Hallie Biden pánikszerűen egy kukába dobta volna. A három bűncselekményért Biden egyébként összesen 25 év letöltendő börtönbüntetést kaphat. Abbe Lowell, Biden ügyvédje azzal érvelt, hogy az ügyészség nem szolgáltatott bizonyítékot arra, hogy Hunter Biden cracket fogyasztott volna abban a hónapban, amikor a fegyvert vásárolta és birtokolta. A Biden telefonjából előkerült üzenetek azonban aláásták azt az érvelést, hogy a fegyver megvásárlása előtti és utáni időszakban nem fogyasztott kábítószert. A fegyver megvásárlását követő napon küldött egy SMS-t Hallie Bidennek, amelyben azt írta, hogy egy Mookie nevű ismert drogdílerrel találkozik. Majd egy nappal később egy másik SMS-ben elárulta, hogy egy autóban alszik és cracket szív. Évtizedekre börtönbe kerülhet Biden drogos fia

Fotó: AFP/Nicholas Kamm Az Origo arról is beszámolt, hogy Hunter Biden botrányai egy szervizben felejtett laptoppal kezdődtek, de mára az is kiderült, hogy a demokraták irányítása alatt álló szervek mindent elkövettek a botrány eltussolásáért. Mindezek mellett a Biden család üzleti ügyei már Ukrajnán kívül Romániába, Mexikóba, Kazahsztánba, Oroszországba és Kínába is elérnek – hívta fel a figyelmet korábban a New York Post amerikai napilap. A pénzügyi nyilvántartási adatok szerint 2015 és 2017 között üzlettársakon keresztül mintegy négymillió dollár „vándorolt" a Biden családhoz egy azóta megszűnt kínai energetikai vállalattól. Joe Biden tagadta, hogy tudott volna a családja üzleti ügyeiről vagy részt vett volna azokban.

Beismerő vallomás A Metropol egy korábbi szemléje szerint Joe Biden amerikai elnök fia lényegében beismerő vallomást tett, amikor a drog- és pornóbotrányaival híressé vált Hunter Biden jogi képviselője felszólította az édesapja közvetett irányítása alatt álló Igazságügyi Minisztériumot (Department of Justice - DOJ), hogy indítson vizsgálatot Donald Trump korábbi tanácsadói ellen. Az amerikai elnök fia azzal zsarolta az egyik korábbi női asszisztensét, hogy visszatartja a fizetését, ha nem küld magáról meztelen felvételeket. A szexuális zsarolás áldozata egy 29 éves nő volt, aki 2018 és 2019 között dolgozott Hunter Biden Owasco nevű ügyvédi irodájában. A New York Post amerikai napilap beszámolója szerint ezzel a lépéssel Hunter elismerte, hogy a róla napvilágot látott "drogos szexvideókon és fotókon" tényleg ő szerepel, holott a baloldali sajtó, sőt maga Hunter is azt próbálta éveken keresztül elhitetni a közvéleménnyel, hogy azok ócska hamisítványok, és egy orosz dezinformációs művelet részei. A korábban említett számítógépet, amit az amerikai sajtóban gyakran csak "pokoli laptopnak" neveznek, Hunter még 2019 áprilisában adta le javításra egy Delaware állambeli szervizben, azonban az elvégzett munkáért sosem fizetett. A vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a számítógép tulajdonjoga 90 nap várakozás után átszállt az üzlet vezetőjére, John Paul Mac Isaacre. Amikor a férfi 2019 októberében meglátta a laptopon tárolt adatokat, köztük a Biden család korrupciós ügyleteit bizonyító dokumentumokat és leveleket, valamint a Hunterről készült drogos szexvideókat, a biztonság kedvéért készített egy másolatot a gép merevlemezéről, majd riasztotta a Szövetségi Nyomozóirodát (FBI).

Hunter Biden a crack kokain szerelmese, amit jócskán megsínylett a fogsora Forrás: Metropol Miután az ügynökség emberei 2019 decemberében lefoglalták a gépet, Isaac ismeretlen eredetű halálos fenyegetéseket kapott, ezért a saját másolatát átadta Rudy Giuliani személyes ügyvédjének, Robert Costellónak. Úgy tudni, a hardvert ő juttatta el 2020 októberében több jobboldali sajtóorgánum, köztük a New York Post és a Daily Mail szerkesztőségének, melyek azóta folyamatosan szivárogtatják a Biden családra nézve kompromittáló tartalmakat az eszközről. Mint ismert, Hunter laptopjáról legutóbb az derült ki, hogy az amerikai elnök fia azzal zsarolta az egyik korábbi női asszisztensét, hogy visszatartja a fizetését, ha nem küld magáról meztelen felvételeket. A szexuális zsarolás áldozata egy 29 éves nő volt, aki 2018 és 2019 között dolgozott Hunter Biden Owasco nevű ügyvédi irodájában. A kiszivárgott beszélgetés tanúsága szerint a FaceTime-on küldött zuhanyzós felvétel után Hunter Biden az Apple Pay alkalmazáson utalt pénzt az asszisztense számára. A laptopról kiszivárgott felvételek azt is bizonyítják, hogy Joe Biden fia később lefotózta, ahogy szexel a nővel. Az 52 éves Hunter Biden ügyeivel kapcsolatban még 2018-ban kezdődött vizsgálat: adócsalással, pénzmosással, jogosulatlan lőfegyverbirtoklással, illetve azzal is gyanúsítják, hogy külföldi megbízók érdekében törvénytelenül végzett lobbitevékenységet. Mindezt abban az időszakban, amikor édesapja volt az amerikai alelnök, felvetve annak a gyanúját, hogy kormányzati hátszéllel tevékenykedett. Joe Biden több százezer illegális migránsnak adott amnesztiát Érdemes felidézni azt is, hogy Joe Biden és kormánya 2022 óta több mint 350 000 illegális migráns menedékjogi kérelmét "szüntette meg anélkül, hogy érdemi döntést hozott volna a menedékkérelmükről". A beszámoló szerint az illegális bevándorlók menedékjogi ügyét mindaddig el kell utasítani, amíg nincs bizonyítva, hogy büntetlen előéletűek, illetve hogy nem jelentenek-e fenyegetést az Egyesült Államokra nézve. 102 550 migránsnak engedélyezték, hogy az Egyesült Államokban maradjanak, miután 2022-ben elutasították a menedékjogi kérelmüket. Ez a szám tavaly 149 305-re ugrott. 2024 első négy hónapjában az adatok szerint 113 843 illegális bevándorlónak szüntették meg a menedékjogi ügyét. Viszonyításképp: 2021-ben 18 119, 2020-ban 4730, 2019-ben pedig 4746 ilyen ügy volt. Ez csak egy masszív amnesztia az ügyészi mérlegelés álcája alatt – nyilatkozta a Center for Immigration Studies munkatársa, Andrew Arthur a New York Postnak, hozzátette: „Gyakorlatilag megengedik, hogy olyan emberek, akiknek nincs joguk az Egyesült Államokban tartózkodni, határozatlan ideig itt legyenek”. Joe Biden elnök 2020. januári hivatalba lépése óta a menedékkérők 77 százaléka maradhatott az országban. Biden legkínosabb megmozdulásai Az idős elnök legemlékezetesebb pillanatai közé tartozott az a bizonyos kézfogás. Egy, az észak-karolinai Greensboróban tartott beszéde után ugyanis udvariasan kezet fogott – a levegővel.

