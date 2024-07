Joe Biden kiszivárgott üzenete: Ideje, hogy Trump legyen a céltábla közepén

Fontos hangsúlyozni, hogy alig néhány hete egy adománygyűjtő rendezvényen, amelyen Joe Biden is felszólalt, a hivatalban lévő elnök Trump esetleges hatalomra kerülése kapcsán végig riogatta saját híveit, és hosszan részletezte azon szörnyűségeket, amelyek az amerikai népre várnak, ha ismét Trump lesz az elnök: „Amit Donald Trump tett annak idején január hatodikán [Trump híveinek egy része 2021 elején megrohamozta a Capitolium épületét, mert nem akarták elfogadni a vélelmezett választási csalásokat], teljességgel elfogadhatatlan, ennek ellenére most is arról beszél, hogy ha nem ő nyer, vérfürdő lesz” – fogalmazott akkor Biden, hozzátéve, hogy mélységesen felháborítónak tartja Trump viselkedését. Biden akkor azt vetítette előre, hogy Trump a megválasztása esetén republikánus beállítottságú bírákkal tömné tele a szövetségi Legfelsőbb Bíróságot, és például az etnikai és szexuális kisebbségek jogait tekintve is visszalépés következne be. Barack Obama pedig, aki ugyancsak részt vett az eseményen, akkor azt mondta: igazán sajnálatos azt látni, az amerikaiak közül most rengetegen elfogadják azt, ami korábban egyértelműen kizáró oknak számított volna egy elnökjelölt esetében. Ezzel Obama arra utalt, hogy nemrég egy büntetőperében mind a 34, ellene felhozott vádpontban bűnösnek mondta ki a bíróság Donald Trumpot, Obama ezzel is uszított Trump ellen, és hergelte a korábbi elnökkel nem szimpatizáló amerikaiakat.

A Butler megyei ügyész, Richard Goldinger elmondta, hogy a merénylő és egy résztvevő meghalt, egy másik pedig megsebesült

Fotó: Jeff Swensen/Getty Images

A Robert Fico elleni merénylet után ez a támadás mit jelez a politikai viszonyokról? Ez a helyzet/fenyegetettség fokozódhat?

Mark Levin amerikai jogász, író, hírelemző a fokozódó politikai erőszak, a lövöldözések kapcsán már 2022-ben világosan fogalmazott: szerinte a tiszteletlenséget és a családok, valamint a hit elleni támadásokat szemlélteti ez, „a kultúrát sok tekintetben felemésztették”, fogalmazott. Ezért szerinte: „ünnepelnünk kell az amerikanizmust… Ünnepelnünk kell azokat a zsidó-keresztény fundamentumokat, amelyek ennek a nemzetnek az alapításához járultak hozzá”. Mark Levin gondolataiból világosan következik, hogy