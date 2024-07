Kik döntöttek eddig a borzalmas állapotban levő Joe Biden helyett, kik a lemondásáról és az új jelöltről? - videó

Ahogyan arról korábban az Origo is beszámolt, Joe Biden amerikai elnök vasárnap bejelentette, hogy nem indul a 2024-es elnökválasztáson. A hírre azonnal reagáltak a republikánus politikusok, akik szerint Bidennek azonnal le kellene mondania jelenleg betöltött elnöki hivataláról is, hiszen ha jelöltnek alkalmatlan, akkor elnöknek is.

Bohár Dániel, a Megafon riportere egy videós összeállítást készített arról, hogy miért cserélik le a demokraták Joe Bident. Bohár szerint abban, hogy lecserélték Bident, Soros György fiának keze is benne van.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK