Joe Biden Putyinnak hívta Zelenszkijt és Trumpnak a saját alelnökét - videó

Joe Biden amerikai elnök ismét hatalmasat bakizott, rövid időn belül kétszer is. Egyrészt most azzal borzolta a kedélyeket, hogy leputyinozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt - írja a New York Post alapján a Mandiner.

Joe Biden

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

És most szeretném átadni a szót Ukrajna elnökének, akiben legalább akkora bátorság van, mint amennyi elszántság. Hölgyeim és uraim, Putyin elnök úr!”

– mondta Joe Biden a rendezvényen. A közönség megrezzent és gyakorlatilag sokáig habozott, hogy kijavítsa-e az elnököt. Ezt követően Biden kijavította magát, és azt hazudta, hogy azért mondta ezt, mert annyira összpontosít, hogy legyőzze Vlagyimir Putyint.

Putyin elnök úr? Meg fogjuk verni Putyin elnököt – Zelenszkij elnök. Annyira arra koncentrálok, hogy legyőzzük Putyint, hogy aggódnunk kell”

– mondta Biden.

Ahogy a Mandiner írja, mindez akkor történt, amikor Biden és 19 másik nemzet vezetője összegyűlt, hogy bejelentse az Ukrajna Paktum aláírását, amely egy új biztonsági megállapodás Kijev és az Egyesült Államok, Belgium, Kanada, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Izland, Olaszország, Japán, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság között.

Kamala Harris mint Trump



A Reuters alapján a Mandiner megírta azt is, hogy Kamala Harris alelnököt csütörtökön egy nagy sajtótájékoztatón ellenfelével, Donald Trumppal keverte össze.

„Nézze, nem választottam volna Trump alelnököt alelnöknek, ha ő nem lenne alkalmas elnöknek. Szóval kezdjük ott”

– mondta zavarodottan Biden.

Sokasodó aggodalmak

Joe Biden a megválasztása óta folyamatosan követ el baklövéseket, mely arra utal, hogy az elnöknek problémái lehetnek a kognitív funkcióival. Erre számos alkalommal felhívták a figyelmet szakorvosok, szakértők, hogy valami nincs rendben a jelenlegi amerikai elnökkel, aki demenciában szenvedhet. Legutóbb az első elnöki vitán csúnyán megverte Donald Trump a motyogó Bident. A vita után már saját pártja, a demokraták közül is egyre többen szeretnék, hogy ha Biden nem indulna a kora és az egészségügyi állapota miatt.