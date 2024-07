Joe Biden először szólalt meg visszalépése óta - a demencia jeleit mutatja az orvosok szerint

Ahogyan arról az Origo korábban már beszámolt, folyamatos botrányok kísérték a visszalépett Joe Biden elmúlt több mint három és fél éves tevékenységét. Sokan már Biden megválasztásakor is csalásról beszéltek, majd pedig következtek fiának botrányai. Bidenhez köthető az is, hogy több százezer illegális migránst engedett be az Egyesült Államokba. Mindezek mellett az amerikai elnök szellemi és fizikai leépülése nem most kezdődött.

Először szólalt meg: a generációváltással indokolja visszalépését

Most a Fox News írt arról, hogy a generációváltás szükségességével magyarázta visszalépését az elnökjelöltségtől Joe Biden amerikai elnök a nemzethez intézett szerdai beszédében. A Fox News cikkből viszont kiderül, hogy az orvosok egészen máshogyan látják az elnök állapotát, sőt aggasztónak találják.

Az elnök viszonylag röviden beszélt a visszalépéséről és az elnökségből hátralévő időről, ráadásul nem említette a közelmúltban elszenvedett COVID-19-fertőzését, a kognitív egészségével kapcsolatos folyamatos aggodalmait, vagy a Donald Trump volt elnök elleni közelmúltbeli merényletet.

Ismét Kamala Harrist támogatta beszédében

Biden a beszédében azt mondta:

"úgy döntöttem, hogy a visszalépés legjobb mód, és ha átadom a stafétát a fiatalabb generációnak, mert ez a legjobb módja a nemzet egyesítésének" - fogalmazott az elnök a mintegy tízperces, az országos televíziókban is közvetített megszólalásában. A visszalépéséhez vezető, elmúlt hetekben történtekkel kapcsolatban kijelentette, hogy világossá vált számára, hogy egységre van szükség a pártjában. Hangsúlyozta, hogy a második elnöki ciklusra is voltak tervei, de megfogalmazása szerint semmi, a személyes ambíció sem lehet fontosabb a demokrácia megmentésénél. Joe Biden ismét támogatásáról biztosította alelnökét, Kamala Harrist mint elnökjelöltet, akit tapasztaltnak, keménynek és a posztra alkalmasnak nevezett.

Az orvosok aggasztónak tartják az állapotát

Joe Biden elnök beszéde után több orvos is megosztotta véleményét a Fox News Digitallal az elnök beszéde alapján vélt egészségi állapotáról.