Megható üzenettel jelentkezett Katalin hercegné

A walesi hercegi pár Sarolta hercegnéről és Lajos hercegről osztott meg egy közös képet, amihez egy üzenetet írtak az angol labdarúgó-válogatottnak, akik a vasárnapi döntőben kikaptak a spanyoloktól. Katalin hercegné és Vilmos herceg dicsérték Gareth Southgate csapatát.

Anglia, a csapatmunkád, az öntudatosságod és az elszántságod inspiráció mindannyiunk számára.

"Gratulálunk Spanyolországnak! W & C " - írja a pár a legújabb Instagram bejegyzésében. A képen két gyerekük látható mezben, rajta a nevükkel és az életkorukkal. A súlyos beteg édesanya Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel otthon nézte a meccset, míg Vilmos herceg és György herceg a helyszínen, Berlinben szurkoltak az angol válogatottnak.

Apa és fia Fülöp spanyol király és annak kisebbik lánya, Szófia mellett ültek a lelátón. Kétségbeesetten vették tudomásul, amikor Spanyolország megszerezte az első gólját.

Ezután Cole Palmer egyenlített, de néhány perccel a rendes játékidő letelte előtt a spanyolok ismét rúgtak egy gólt, ezzel eldőlt a mérkőzés végeredménye. Vilmos herceg néhány perccel a lefújást követően úgy fogalmazott, így is nagyon büszke a csapatra. Néhány perccel később

Károly király arra kérte a fiúkat, hogy ne csüggedjenek, emelt fővel távozzanak.

A rákos beteg Katalin hercegné szerencsére egyre jobban van, amit mit sem bizonyít jobban, mint hogy néhány héttel ezelőtt megjelent III. Károly hivatalos születésnapi ünnepségén. A walesi hercegné korábban azt nyilatkozta, reméli, hogy a nyár folyamán további nyilvános eseményen is részt vehet. Úgy tűnik, igaza volt, ugyanis a Wimbledonban tartott tenisztornán Vilmos herceg felesége is jelen volt, a közönség hatalmas ovációval köszöntötte.

Érdekesség, hogy a Buckingham-palota új épületrészt nyit meg a turisták előtt idén,

így a fotókról jól ismert ikonikus erkélyt is testközelből nézhetik meg a látogatók. Aki most szeretne jegyet venni, az idén már biztosan nem jut be a palotába. A palota először nyitja meg az épület keleti szárnyát, amelynek része az a középső szoba, ahol az ikonikus erkély is található.

Ez a szoba része volt a Viktória királynő és Albert herceg által berendezett keleti szárnynak és Albert herceg volt az, aki az erkély ötletével először előállt

- mondta Nicola Turner Inman, a Royal Collection Trust kurátora a Reuters riporterének.