A Meduza.io szemléje szerint a német kormány várhatóan július 17-én, hónapokig tartó vita után hagyja jóvá a 2025-ös költségvetést. Július 5-én arról számoltak be, hogy a német kormánypártok megállapodtak az ország 2025-ös szövetségi költségvetéséről. Ahogy a Deutsche Welle is megírta, sok volt a nézeteltérés a szociális kiadások körül. A kormány azt is próbálta megoldani, hogy miként tömje be az adóbevétel hiánya miatt keletkezett 10 milliárd eurós „lyukat”.

Kevesebb pénz az ukránoknak

A Meduza szerint 2024 februárjának elején az uniós országok megállapodtak abban, hogy az uniós költségvetésen belül 50 milliárd euró összegű pénzügyi segítséget nyújtanak Ukrajnának. Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel megjegyezte, hogy ez „állandó, hosszú távú és kiszámítható finanszírozást biztosít Ukrajnának”. A tervek szerint az EU vezetői évente megvitatják a Kijevnek nyújtott gazdasági segítségnyújtás tervét, és „szükség esetén” két év múlva felülvizsgálják.

Olaf Scholz német kancellár felszólította az uniós országokat, hogy 2024-ben nyújtsanak több támogatást Ukrajnának. Megjegyezte, hogy Németország, amely Ukrajna legnagyobb adományozója az Egyesült Államok után, továbbra is katonai segítséget nyújt, „ameddig szükséges”. De Németország hozzájárulása önmagában nem lesz elég.