Kigyulladt és felborult egy hatalmas indiai hadihajó

Egy 3850 tonnás többfunkciós fregatt, a Brahmaputra-osztály vezető hadihajója jelentős károkat szenvedett és valószínűleg több hónapig nem lesz bevethető - mondta egy neve elhallgatását kérő tisztviselő.

A hajó a mumbai haditengerészeti dokkban tartózkodott felújítás céljából, amikor kigyulladt és az oldalára borult.

A haditengerészet vezetője, Dinesh Tripathi admirális tájékoztatta Rajnath Singh védelmi minisztert a károkról. Az INS Brahmaputra fedélzetén gyulladt tüzet a hajó legénysége és a kikötőben lévő más hajókról érkező tűzoltók segítségével hétfő reggelre eloltották - áll a haditengerészet közleményében.

Ezt követően, délután a hajó a bal oldalára borult és minden erőfeszítés ellenére a hajót nem sikerült függőleges helyzetbe hozni. A személyzet minden tagját megtalálták, kivéve egy fiatal tengerészt, akit jelenleg is keresnek

- áll a közleményben. A haditengerészet vizsgálatot rendelt el az incidens miatt - írja a Hindustian Times.

