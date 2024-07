Megkéseltek egy férfit Londonban egy metróállomáson

Letartóztattak két nőt, miután kedden reggel egy férfi súlyosan megsérült egy londoni metróállomáson - írha a Sky News.

Az áldozatot feltehetően életveszélyes, szúrással összefüggő sérülésekkel szállították kórházba.

Great to see woman fighting back https://t.co/MzTPFCSxPO — Whyyousoangry? (@saddaysarehere) July 23, 2024

Korábban arról írtunk, hogy egy 20 év körüli férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, amikor márciusban egy London délkeleti részén közlekedő vonaton megkéselték. Az utasok könyörögtek a késelőnek, hogy hagyja abba. A késes támadás a vonatajtó közelében történt.

Januárban egy londoni vasútállomáson történt halálos késelés. A 20-as éveiben járó férfi késelés miatt halt meg a délnyugat-londoni Strawberry Hill vasútállomáson.

Arról is beszámoltunk, hogy több embert megkéselt egy Jokernek öltözött férfi a tokiói metrón, majd megpróbálta felgyújtani az egyik kocsit is. Akkor legkevesebb tíz ember sérült meg, köztük egy idős férfi súlyosan. Abban az évben (2021-ben) két hónapon belül két késes támadás is történt a tokiói tömegközlekedésben. Augusztusban, a tokiói olimpia zárónapja előtt egy 36 éves férfi 10 utast késelt meg egy tokiói vonaton. A férfi a rendőrségen azt vallotta, hogy olyan nőket akart megtámadni, akik boldognak látszottak.