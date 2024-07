Bevándorláspárti, antiszemita kommunista lehet a következő francia miniszterelnök - bemutatjuk!

Jean-Luc Mélenchon. Fotó: Hans Lucas via AFP

Mélenchon, az antiszemita

A Francia Zsidó Intézmények Képviseleti Tanácsa (CRIJF) számtalan állásfoglalásban ítélte el Mélenchont nyíltan vállalt antiszemitizmusa miatt. Mélenchon antiszemitizmusa mellett nyíltan palesztinbarát, az elmúlt 10 év Palesztina melletti tüntetésein nemcsak hogy részt vett, hanem szervezőként is szerepet vállalt. Mélenchon szerepe különösen felháborítóvá vált a 2014. júliusi Gáza és Palesztina melletti párizsi tüntetések kapcsán.

A tüntetésen már több erőszakos botrány történt, például, amikor mindenki legnagyobb megdöbbenésére több ezer ember kezdte skandálni a „Halál a zsidókra" rigmust.

Mélenchon egy grenoble-i egyetemi beszédében nemcsak hogy nem ítélte el a tüntetésen elhangzott botrányos, tragikus emlékeket felidéző durván antiszemita rigmust, hanem relativizálni kezdte a zsidókat, kegyhelyeiket, üzleteiket érintő, már akkor mindennapos, erőszakos támadásokat is. Megjegyezte, hogy az Izrael-ellenes tüntetők „méltósággal álltak ki, és bárki másnál jobban megtestesítették a Francia Köztársaság alapító értékeit”. A tribunjuive.info portál keserű gúnnyal azt írta, hogy Mélenchon szerint a „halál a zsidókra” rigmus is ennek a méltóságnak a része, és még jó, hogy Franciaországban a pogromok nem váltak a kormányprogram részévé… De Mélenchon bármit megtehet: 2017-es elnökségi kampányában egy vörös háromszöget tűzött a zakójára (a nácik ezt a haláltáborok politikai foglyaival viseltették), és többszöri felszólítás ellenére sem vette le, még akkor sem, amikor arra hívták fel a figyelmét, hogy ennek viselésével relativizálja a zsidók szenvedéseit. De az elnökválasztási kampányban ő maga is antiszemita megjegyzéseket tett. Nem véletlenül szólította fel a franciaországi zsidó embereket a legismertebb élő francia holokauszttúlélő, a 89 éves Serge Klarsfeld ügyvéd, hogy Marine Le Penre szavazzanak a júniusi nemzetgyűlési választásokon, mert ő biztosítja az antiszemita Mélenchon-világ elleni nyugalmat.