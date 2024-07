Magyar Péterék nem ítélték el az Európai Parlamentben a Trump elleni merényletet

Határozottan elítéljük a politikai szereplőkkel szembeni erőszak minden formáját, és felszólítjuk a baloldali, globalista pártokat, hogy tartsák tiszteletben minden választó politikai döntését és véleményét, és hagyják abba az olyan pártok és politikusok démonizálását, akik nem ragaszkodnak az európai baloldal narratíváihoz. Intoleranciájuk megalapozza a politikai indíttatású erőszakot, és fenyegeti demokratikus intézményeinket".

Magyar Péter pártja ezzel is bizonyította, hogy háborúpárti

Magyar Péter hónapok óta hazudott arról, mi a valódi célja, most pedig már egyértelmű: uniós képviselő akart lenni, ami nemcsak jól fizet, de mentelmi joggal is jár. Magyar nemcsak arról hazudott, hogy nem akar képviselő lenni, hanem arról is, hogy háborúpárti, és mint kiderült arra, hogy ezt letagadja, a Néppárt szóvivője engedélyét adta.

A Mandiner összefoglalója szerint a Néppárt szóvivője szerint Magyar csak azért mondta, hogy nem küldene fegyvereket Ukrajnába, hogy kivédje az ezzel járó negatív belpolitikai következményeket. Vagyis a Néppárt szóvivője jóváhagyta Magyar Péternek, hogy hazudjon a háborúval kapcsolatos álláspontjáról.

Magyar Péternek egyébként éppen nagyon jókor jön a képviselőség, hiszen a szexuális zaklatási botránya kapcsán sokkal nehezebben tudják majd felelősségre vonni, ugyanis védi a brüsszeli mentelmi joga.

A brüsszeli elitnek pedig nagyon jókor "jött" Magyar Péter, hiszen a magyar kormányt akarják gyengíteni, és abban bíznak, ez sikerülhet. A háborúpárti politikusok éppen ezért védik, és mentegetik Magyart.

Tehát azzal, hogy Magyar most tartózkodott, ismét azt támasztotta alá, hogy támogatja a háborút, az erőszakot.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK