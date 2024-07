Tudta nélkül adták ki egy kanadai nő medencéjét

A kanadai Maryse Chaussé elmondása szerint már az gyanús volt neki, hogy amikor hazaértek egy idegen autó állt a parkolóban. Amikor bement a házba észrevette, hogy

a hátsó udvarában lévő medencéjét egy idegen család használja három kisgyerekkel. Voltak, akik éppen a vízben úszkáltak, mások a víz mellett napoztak.

Homeowner finds strangers swimming in backyard after ex-tenant leases pool on Swimply app https://t.co/oERUf2se4B pic.twitter.com/gFLMN9iBuz — New York Post (@nypost) July 30, 2024

A meglepettség után az öttagú család azt mondta a nőnek, hogy a Swimply nevű alkalmazásban találták meg a hirdetést, ahol a medencét lehetett kibérelni, ők pedig lecsaptak rá. Ebben az applikációban privát medencéket lehet bérelni, a család pedig 35 dollárt (közel 13 ezer forintot) fizetett a hirdetőnek.

A tulajdonos azonban nem hirdette a medencéjét semmilyen oldalon, és nem is tudott róla, hogy más ezt tenné.

A hirdetés teljesen hitelesnek tűnt, több kép is volt a medencéről és a hátsó udvarról, valamint a grillről is. A leírásban a hirdető leszögezte, hogy bulikat nem lehet tartani, azonban zenét hallgatni, dohányozni és alkoholt inni lehet. Ezen felül házi kedvenceket is be lehetett vinni, de a bérlőknek gondoskodniuk kellett arról, hogy feltakarítsanak utánuk - írja a New York Post.

A nő kihívta a rendőrséget, ők azonban a helyszínen tehetetlenek voltak, hiszen a család nem követett el bűncselekményt.

A tulajdonos arra gyanakszik, hogy a hirdetést az egyik korábbi bérlője töltötte fel az applikációba, aki még 2022-ben költözött ki.

Vajon ez az első alkalom, hogy ez történik? Fogalmam sincs, nem vagyunk mindig itthon

– mondta a nő.

A Swimply szóvivője úgy nyilatkozott, hogy a hirdetést a bejelentés után azonnal törölték, azt viszont nem tudta megmondani, hogy hogyan kerülhetett fel az applikációba a tulajdonos megerősítése nélkül, hiszen nagyon figyelnek a biztonságra, több biztonsági céggel is együttműködnek hogy elkerüljék az átveréseket.

A tulajdonos még hozzátette, hogy akár nagyobb baj is történhetett volna, mivel reggel akár vegyszert is önthetett volna a medencébe, amiről a család nem tudott volna.

