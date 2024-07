Rendőrök találkoztak medvével Romániában - videó

A Transzfogarasi út, másként 7C jelzésű országút a Fogarasi-havasok központi részén keresztül halad. A medvék jelenléte a hegyvidéki országúton már megszokott, így az eset kapcsán néhány ajánlást is megfogalmaznak a turistáknak a rendőrök:

Semmilyen körülmények között ne álljanak meg, hogy megetessék vagy fotózkodjanak a vadállatokkal

- kérték.

Prezența urșilor pe drumurile naționale din zonele montane nu mai sunt o apariție “surpriză”, din păcate. Ceea ce ne obligă să manifestăm mult mai multă atenție și în niciun caz să nu oprim pentru a îi hrăni sau a îi fotografia. Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au dat nas în nas astăzi cu un urs, în timp ce patrulau pe DN7C, Transfăgărășan. Folosind semnale acustice l-au forțat să se retragă în habitatul lui. Vă recomandăm să manifestați prudență în zonele montane. Posted by Politia Sibiu on Sunday, July 21, 2024

Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter az eset kapcsán elmondta:

Az út szélén „kéregető" medvéket etető turistákat is bírságolni fogják, de előbb tájékoztatni kell őket erről, ezért a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) figyelmeztető táblákat helyez ki a turisztikai látványosságokhoz vezető utakon, melyeken a medveveszélyre és az etetésükért kiróható bírságra is rámutatnak. Az a medve, amelyet a gépkocsi ablakából pizzaszelettel etetnek, „halálra van ítélve", mert nem fog többé az erdőben málnát vagy szedret keresni.

Mircea Fechet szerint a településekre bejáró medvék áttelepítése nem hozott eredményt, továbbá hosszadalmas és költséges eljárás - írja a Maszol.

A parlament által jóváhagyott kvóta teljesítése (több mint 400 barnamedve kilövése) csökkenteni fogja a medvék számát. Az erről szóló rendelettervezetet a tárca honlapján bocsátották közvitára tavaly: 220 barnamedve kilövésére tettek javaslatot.

Medvetámadás történt a romániai Argeș megyében is két napja. Egy pásztorra támadt rá a medve és meg is harapta. A hónap elején arról is írtunk, hogy szétmarcangolt egy őzet egy medve a marosvásárhelyi állatkertben. Az állat a kerítésen szökött be. Az állatkert értesítette a hatóságokat, akik csapdát állítottak fel.

A magyar határhoz is egyre közelebb merészkednek a medvék. A múlt hónapban beszámoltunk róla, hogy újra medvenyomokat találtak a Bükkben. A felhívás szerint a Morgó-gödör közelében láttak medve és bocs nyomokat. A medve a bocsokkal együtt még veszélyesebb, hiszen kicsinyeit védi és minden esetben a közelükben tartózkodik.

A Bükki Nemzeti Parkban egy magányos medvéről tettek bejelentést májusban is, de azt sem lehet kizárni, hogy egy hárombocsos anyamedve is van a vármegyében.

Május közepén a Bükk-vidék középső részén, Cserépfalu közelében láttak medvét. A Bükkben járó medve több napon is feltűnt a vadkamerák felvételein.