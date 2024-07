Többen meghaltak Romániában a hőség miatt

A bukaresti Bagdasar-Arseni kórház egyik kardiológus főorvosa a Digi24 hírtelevíziónak szerdán arról számolt be, hogy nekik is volt egy hasonló esetük: egy 50-es éveiben járó, az utcán elájult férfit kedden vitt be a mentő 43,3 fokos lázzal, és nem tudták már megmenteni az életét.