Méhek ölték meg egy golfklub dolgozóját

Az 57 éves Rick Messina a kertészeti csapat tagja volt a teniszklubban. Június 24-én reggel történt a halálos csípés, amikor a férfi éppen a pálya körüli területen nyírta a gyepet.

A mentőszolgálat egy helyi kórházba szállította, és a közlemény szerint

három nappal később, június 27-én belehalt a méhcsípés okozta szövődményekbe.

A klub vezetősége közölte azt is, hogy a támadás után hivatásos méhészeket hívtak ki, hogy vizsgálják meg a területen a méhkaptárat vagy a raj egyéb maradványait. Mivel a méhészek nem találtak semmilyen nyomot, ezért a csapat szerint a raj valószínűleg vándorló méhraj volt.

Emellett a klub úgy nyilatkozott, biztonsági protokollokat fog kialakítani a támadás nyomán, beleértve az olyan veszélyre figyelmeztető táblák elhelyezését, és folytatják a személyzet méhekkel kapcsolatos biztonsági képzését.

Arizonában számos különböző méhfaj él, és a szakértők szerint

a legtöbbjük általában nem jelent komoly veszélyt az emberre, hacsak nem provokálják őket.

Azonban a kutatók arra is figyelmeztettek, hogy a méhek viselkedése gyakran kiszámíthatatlan és potenciálisan agresszív lehet. Az Arizonában is megtalálható afrikanizált mézelő méhek például a támadás során kifejezetten kitartóak, és toxinjaik súlyosan károsíthatják az emberi szervezetet, vagy akár halálos is lehet a méreg - írja az CBS News.

Arra kérik az embereket, hogy kerüljék azokat a területeket, ahol méhcsaládok és vándorló rajok vannak. A tusconi kutatóközpont megjegyezte, hogy a méhek váratlanul aktiválódhatnak, majd védekező módon támadhatnak. A méhekből agressziót válthatnak ki a zajos gépek, illetve vonzhatja őket minden olyan ruha, amely texturált, sötét színű vagy bőrből készült.

A méhek sokszor agresszív viselkedésére a közelmúltban több példa is volt. Legutóbb óriási méhraj lepte el a New Yorki metrót. Az agresszív rovarok, sokáig egyáltalán nem akartak elvonulni a területről. Olyan is előfordult, amikor az erőszakos rovarok egy autót leptek el, miközben a kocsi tulajdonosa a szélvédőt javította.