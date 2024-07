Mesterséges intelligencia: az EU új rendelettel készül a lehetséges veszélyekre

Ahogy az Origon is több cikkben beszámoltunk róla, a mesterséges intelligencia elkerülhetetlenül egyre jobban az életünk részévé fog válni. Például a Gmail MI alapú funkciókat vezet be és korábban arról is írtunk, hogy már a szépségipar is hasznosítja a mesterséges intelligencia képességeit.

A szakértők azonban az új technológia veszélyeire figyelmeztetnek, a Google-nél dolgozó - a mesterséges intelligencia atyjaként - emlegetett fejlesztő felmondott, hogy beszélhessen a technológiával kapcsolatos félelmeiről.

A pénteken elfogadott jogszabály a mesterséges intelligencia valamennyi „életciklusára” kiterjed, az MI-rendszer fejlesztésétől kezdve annak felhasználói használatáig. Az MI-Rendelet 20 nappal a kihirdetést követően lép majd életbe, de az abban foglalt szabályokat csak később kötelesek alkalmazni az érintett cégek.

Az MI-Rendelet legfontosabb határidői:

2024. augusztus 1: Hatályba lépés.

2025. február 2: Kötelező alkalmazni az általános rendelkezéseket és a tiltott MI gyakorlatokra vonatkozó szabályokat kötelesek a cégek betartani.

2025. augusztus 2: Számos, többek között az általános célú MI-modellekre és az illetékes hatóságokra vonatkozó szabály lép életbe.

2026. augusztus 2: Alkalmazandóvá válik az MI-Rendelet legtöbb további rendelkezése, ideértve például a magas kockázatú MI-rendszerekre vonatkozó kötelezettségeket.

2027. augusztus 2: Az MI-Rendelet teljes mértékben alkalmazandóvá válik.

Tekintettel arra, hogy az MI-Rendelet számos kötelezettséget ír elő, az érintett szervezetekre vonatkozóan, érdemes időben megkezdeniük a felkészülést, hogy megfeleljenek az új szabályoknak

- hangsúlyozta dr. Vári Csaba és dr. Gaál András, a Baker McKenzie Ügyvédi iroda szakértő ügyvédei.

- adta hírül a Baker McKenzie sajtóközleménye.