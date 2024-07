Kiderült, miért viselkedik néhány turista állat módjára külföldön

A nevadai ősi sziklaalakzatok ledöntésétől kezdve az olaszországi szoborral való fajtalankodásig, a nyaralás során rosszul viselkedő turistákról szóló történetek egyre gyakoribbak.

Az elmúlt hónapokban világszerte tiltakoztak a túlzott turizmus és a "rossz" turista magatartás ellen, és úgy tűnik, hogy mindkét kérdés egyre nagyobb figyelmet kap.

Az olyan weboldalak és Instagram-fiókok, mint a Tourons Of Yellowstone és a Welcome to Florence a megkérdőjelezhető utazói magatartás tárházaként szolgálnak.

Neveket véstek az ókori Colosseum egyik oszlopára.

Fotó: AFP / Filippo MONTEFORTE / AFP

Javier Labourt, okleveles klinikai pszichoterapeuta és lelkes utazó szerint a válasz sokféle lehet.

Számos tényező befolyásolhatja a viselkedést. Lehetnek egyéni tényezők, lehetnek kontextuális tényezők és lehetnek csoportos tényezők, ha az illető egy csoporttal utazik. Úgy gondolom tehát, hogy az első kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, az, hogy ez a személy ezt a fajta viselkedést tanúsítaná-e otthon is?

Dr. Alana Dillette, a San Diegó-i Állami Egyetem vendéglátás és turizmus tanszékének adjunktusa szerint a turisták helytelen viselkedésének egyes típusai - például az, hogy megpróbálnak segíteni egy állatnak visszatérni a csordájához a Yellowstone Nemzeti Parkban - a társadalmi normák általános ismeretlenségéből fakadhatnak.

Azt hiszem, nagyrészt a tudás hiányából fakadnak ezek a helyzetek. Sokan utaznak, és arra gondolnak, hogy milyen élmény lesz számukra, de nem gondolnak arra, hogy a tetteik hogyan hatnak arra a helyre, ahol éppen tartózkodnak, mert egyszerűen nincsenek meg a megfelelő ismereteik.

A rossz turista viselkedés másik klasszikus hátteréről a viselkedéskutató, Dr. Kirsty Sedgman beszélt:

Amikor az emberek távol vannak otthonuktól, egyesek bunkóvá és követelőzővé válhatnak olyan módon, hogy azt feltételezik, hogy a helyiek, a szolgáltató emberek és mások csak azért vannak ott, hogy kiszolgálják őket. Ez a viselkedés különösen a repülőgépeken tapasztalható, ahol mostanában rendszeresen kapunk jelentéseket dühkitörésekről, amikor az utasok mellőzik az alapvető udvariasságot, és nem hajlandók eleget tenni a személyzet utasításainak.

A helyzet annyira elfajult, hogy 2021-ben a légitársaságok levelet küldtek az amerikai igazságügyi minisztériumnak, amelyben segítséget kértek a probléma megfékezésére - írja a BBC.