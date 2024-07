Már a demokrata városoknak sem kellenek a migránsok

A New York Times emlékeztetett, hogy Greg Abbott, Texas republikánus kormányzója mintegy 120 000 migránst küldött busszal a határ menti városaiból olyan bevándorláspárti, demokrata városokba, ahol szívesen befogadnák (legalábbis szavak szintjén) a bevándorlókat - többek között New Yorkba, Washingtonba, Chicagóba, Los Angelesbe, Denverbe és Philadelphiába. Ha ezt Abbott nem tette volna meg, akkor hosszú időre célállomássá tette volna ki az államát. Cselekedetéért rengeteg kritikát és támadást kapott a kormányzó.

A Breitbart szerint mihelyst megérkeztek a határátlépők tízezrei a "kék államokba", akkor a demokratáknak azonnal gondoskodniuk kellett a milliárdokba kerülő lakhatásukról és egyéb ingyenes juttatásukról.

Tehát az még nem zavarta őket, hogy Texas államnak milliárdokat kell költeni a migránsokra, ez a hozzáállás rögvest megváltozott, amikor már nekik kellett gondoskodniuk a jólétükről.

A Times is megjegyezte, hogy annak ellenére, hogy a közhelyes "befogadó" attitűdöt és kommunikációt kommunikálják a nyilvánosság előtt, a valóságban ezzel szemben sok demokrata állam próbál megszabadulni a migránsoktól. New York állam már több mint 35 000 migránsnak fizetett azért, hogy menjenek Illinoisba vagy Floridába vagy éppen vissza Texasba. Denver is megpróbálkozott ezzel a taktikával, legalább 22 000 migránst küldött már el. Illinois pedig több mint 7000 migránsnak adott már ingyenes busz- és repülőjegyet, hogy hagyják el az államot.

Ahogy korábbi cikkünkben is felhívtak a figyelmet, New York lakói júniusban szerveztek egy demonstrációt az illegális bevándorlók elhelyezésére használt sátorvárosi menedékhely ellen. A tüntetők egy 90 járműből álló karavánnal, amerikai zászlókkal és különféle feliratú táblákkal – mint például „Őrizzük meg az amerikai álmot”, „Állítsuk meg a migránsbűnözést” és „Vonjuk vissza Floyd Bennett bérleti szerződését” – érkeztek a demonstrációra.

A lakosok a menhely megnyitása óta a hajléktalanság és a bűnözés növekedéséről számoltak be. Jaime Williams (R-Brooklyn) képviselőnő, a tüntetésen kijelentette:

Itt az ideje, hogy visszavegyük a közösségünket, a városunkat, az államunkat. (...) Le kell zárni a határainkat"

Pár hónappal ezelőtt hozták meg New Yorkban azt a döntést, hogy egy iskola tornatermében szállásolják el a több ezer illegális migránst. A gyermekeket hazaküldték, másnapra távoktatást rendeltek el. Az eset nagy felháborodást keltett, szülők és politikusok nagy csoportja tiltakozott szerdán a James Madison Gimnázium előtt.