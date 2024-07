Bezárt kiállítás miatt háborodtak fel az indiánok az Egyesült Államokban

A szent vagy nagy jelentőségű indián műalkotások egy új szövetségi szabályozás alapján nem állíthatóak ki, hanem vissza kell őket szolgáltatni a törzseknek, akikhez tartozott. A szabályozás ellenére azonban még jó néhány múzeum visszatartja az ereklyéket, olvasható a ABCNews-on megjelent hírben.

Az Amerikai Természettudományi Múzeum kiterjedt indián gyűjteményében található egy apró fababa, amely szent helyet foglal el azon törzsek között, amelyek területéhez egykor Manhattan is tartozott. Már több mint hat hónapja nincs kiállítva az Ohtasnak is hívott baba. Az amerikai intézményeket egy új szövetségi törvény kötelezi arra, hogy visszaadják a szent vagy kulturálisan jelentős alkotásokat a törzseknek, azaz az eredeti tulajdonosoknak. A múzeumoknak van lehetőségük engedélyt kérni, hogy kiállítsák vagy tanulmányozzák a tárgyakat.

A Nahneetis néven is emlegetett baba csak egy az 1800 tárgy közül, amelyeket a múzeum tisztviselői átvizsgálnak, miközben azon dolgoznak, hogy megfeleljenek a szabályozásnak.

Az Amerikai Természettudományi Múzeum a több mint fél évszázada fenntartott kiállításának átalakítását is meg kell tervezniük. Néhány törzsi vezető azonban szkeptikus, mondván, a múzeum nem intézkedik elég gyorsan. Az új szabályzást a törzsek évek óta tartó panaszai indokolták, amelyek szerint több százezer tárgyat nem szolgáltattak vissza nekik, az 1990-es szövetségi indián sírok védelméről és hazaszállításáról szóló törvény ellenére, mely meghatározta ezen tárgyak visszaszolgáltatását.

Ha a dolgok lassan haladnak, akkor foglalkozz vele

- mondta Joe Baker, egy manhattani lakos, a Delaware-i indiánok törzsének tagja.

A gyűjtemények a történetünk, a családunk részei. Szükségünk van rájuk otthon. Szükségünk van rájuk!

Sean Decatur, a New York-i múzeum elnöke azt ígérte, hogy a törzsek hamarosan egyeztetnek a múzeum tisztviselőivel. Elmondta továbbá, hogy a személyzet az elmúlt néhány hónapban újra megvizsgálta a kiállított tárgyakat, hogy kapcsolatba léphessen a közösségekkel. A múzeum azt is tervezi, hogy ősszel egy kis tárlatot is megnyit, amelyen különböző indián hangok játszák majd a főszerepet, és bemutatják a bezárt tárlatok történetét, a változtatások okait és a jövőt – mondta.