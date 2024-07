Az ukrán állásokat ért támadások sikerességét az objektív ellenőrző felvételek is megerősítették.

Időközben egy másik orosz támadásról is jelentek meg felvételek.

Kramatorszkban az ukrán hadsereg egyik rakéta- és tüzérségi fegyverraktára is megsemmisült.

Az orosz sereg bombázta még az ukránok 56. önálló, motorizált gyalogsági dandárjának rakéta-tüzérségi fegyverraktárát és a tüzérségi fegyverek és páncélozott járművek rejtett tárolási helyét is a város ipari részén. A

támadás megsemmisített egy sima, valamint öt többszörös rakétaindítót, öt harckocsit és tíz páncélozott harcjárművet

– írja a Magyar Nemzet az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma a Telegram-csatornájára hivatkozva.

Ahogy korábban megírtuk, az orosz előrenyomulás nem befolyásolja az Ukrajna külső felfegyverzésére irányuló törekvéseket, és Ukrajna „harci elszántságát” sem – egyebek mellett ez derül ki abból a felmérésből, amit az ECFR (European Council on Foreign Relations) nemzetközi agytröszt készített 15 ország, köztük Ukrajna lakosságának megkérdezésével. A számok azonban azt is mutatják, hogy ez az egység csak látszólagos, a háború befejezésében és a szövetségesek támogatásának céljában jelentős eltérések mutatkoznak. Míg az ukránok azért akarnak egyre több több fegyvert és lőszert, hogy megnyerhessék a háborút, az európaiak többsége szerint azért kell fegyvert és lőszert adni Ukrajnának, hogy Kijev jobb tárgyalási pozícióba kerüljön a háború befejezése érdekében – derül ki a felmérésből. Ez a megosztottság tükröződik az Ukrajnának az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozásával kapcsolatban is: míg az ukránok a csatlakozást „bátor harcuk” elismerésének tekintenék, addig a Nyugat lakossága a tagság kérdését inkább az Oroszországgal kötendő kompromisszumos megállapodás részének látná.

Oroszországnak bibliai válaszlépéseket kell tennie a nyugati szankciókra adott válaszlépésekkel, "állandó rémálommá" kell változtatnia az életet Nyugaton, és a lehető legnagyobb kárt kell okozni a barátságtalan országoknak - mondta júniusban Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. "Minden nap meg kell próbálnunk a lehető legnagyobb kárt okozni azoknak az országoknak, amelyek ezeket a korlátozásokat szabták ki országunkra és minden állampolgárunkra.