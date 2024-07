Elindult a mindent elsöprő orosz támadás, Ukrajna összeomolhat?

Az orosz csapatok egyszerre több frontterületen is fokozzák támadásukat - számol be minderről a Meduza. Az ukrán fegyveres erők foróbb és nehezebb helyekre vonultatják a tartalékosokat. A lap arról is ír, hogy az ukrán védelem válsága egyre csak nő.

Ukrán katonák Toretszk térségében

Fotó: AFP/Roman Pilipey

Orosz csapatok rohamozták meg a Donyecktől északra fekvő Toretszk városának külterületén lévő településeket. Ez újabb válsághoz vezetett az Ukrán Fegyveres Erők számára: a parancsnokság kénytelen tartalékosok után nézni, hogy betömjék a védelmi rést. Az ukránok a kupjanszki frontról egységeket küldtek a toretszki agglomerációba. Az orosz csapatok nyomulnak előre az Oskol folyó felé, amelyen keresztül az ukrán hadsereg erőinek utánpótlása a Harkov, Donyeck és Luhanszk régiók határán lévő nagy hídfőnél folyik, és azzal fenyegetnek, hogy megszakítják ezt az utánpótlás vonalat. Emellett az orosz fegyveres erők offenzívája folytatódik Toretszktől északra, Csaszohov Jar város közelében, valamint nyugat felé az Avgyijivka fronton.

Mindez nehéz hónapokat ígér az ukrán hadsereg számára: egyelőre nincs elég erő az orosz támadások megállítására.

Ugyanakkor az ukrámok parancsnoksága folytatja a tartalékok átcsoportosítását a harkovi és volcsanszki szakaszra. A cél, hogy az ukrán erők a harkovi és belgorodi területek határán túlra szorítsák az orosz fegyveres erőket, és más területek számára szabadítsanak fel erőket.

Az ukrán sikeresen megtámadta az orosz állásokat Glubokoje faluban, Harkovtól északra. Sikerült nyugatról megkerülniük a falut és elérni az északi külterületeket. Glubokojét, ahol orosz csapatok maradtak, most három oldalról körbeveszi az ukrán hadsereg.

Fotó: AFP/Jose Colon

Volcsanszkban a helyzet továbbra is rendkívül zavaros. A két hadsereg erői a város lakó- és ipari területein, valamint külterületén foglalnak állásokat, egyértelmű frontvonal nélkül: előfordulhat, hogy ugyanabban az épületben az ukrán és orosz fegyveres erőinek egységei is tartózkodnak.

Az orosz csapatoknak sikerült átkelniük a Vovcha folyón, és behatolniuk a város déli részébe. Továbbra is zűrzavaros a helyzet a város északkeleti részén, ahol orosz és ukrán csapatok is vegyesen vannak.

Kupjanszk

Az orosz csapatok az ukrán védelem központjában lévő Pishchanka faluig nyomultak előre. Ettől az Oskol folyóig mintegy 10 kilométer, Kupjanszk-Uzlovojéig 12 kilométer.

Ha az ukránok nem tudják megállítani ezt az offenzívát, akkor a következő hetekben Kupjanszknál is védelmi válság alakulhat ki.

Ugyanakkor az ukrán fegyveres erők harcképes egységeket vetnek be helyi ellenoffenzívákhoz Kupjanszktól délre - Szvatovszkij irányában és a Kremin-erdőben. Az ukrán hadvezetés valószínűleg ezekkel a támadásokkal akarja az orosz csapatokat elterelni Kupjanszk irányából. Az orosz fegyveres erők folytatják helyi offenzívájukat Szeverszk városától délre és délkeletre. Hosszas harcok után sikerült elfoglalniuk legalább Szpornoje falu egy részét a liszicsanszki olajfinomító és Szeverszk között.

Az orosz csapatok a Razdolovka területéről Szpornoje felé nyomulnak. Az elmúlt hét során mintegy két kilométert sikerült előrenyomulniuk észak felé.

Csaszov Jar

Az orosz fegyveres erők befejezték a hadművelet első szakaszát az ukrán védelem számára fontos Csaszov Jar városában: elfoglalták a várostól keletre fekvő Kanal mikrokörzetet.