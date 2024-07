Szemüvegbe rejtett kamerával filmezte a gyerekeket egy pedofil

A 62 éves John Gilliver viselkedése gyanús lett a folkstone-i lakosoknak, többen is látták ugyanis, hogy a férfi titokban fotókat készít a tengerparton más emberekről. Ezért 2022 július 10-én értesítették a rendőröket.

Mint kiderült, nem volt alaptalan a gyanújuk.

A rendőrök átkutatták a férfi lakását, ahonnan elektronikai eszközöket foglaltak le, melyeken gyerekekről készült pornófelvételeket, illetve fotókat találtak. Gilliver emellett kamerát szerelt egy férfi és egy nő lakásába, és titokban kémkedett utánuk.

A rendőrök ezenkívül egy napszemüveget és egy fényképek tárolására alkalmas nyakláncot is lefoglaltak a férfitól.

A férfit letartóztatták, gyermekpornográfia és kukkolás miatt emeltek vádat ellene. 20 hónap börtönbüntetésre ítélték, és szexuális bántalmazás megelőzésére vonatkozó határozat is született is született vele szemben.

Forrás: Mirror

Ahogy korábban megírtuk, egy tatabányai férfiról nemrég kiderült, hogy telefonjain több mint 11 ezer olyan videót és képet tárolt, amiken gyerekeket kényszerítenek szexre. Voltak olyan felvételek is, amiken 12 évnél fiatalabb gyerekek szerepeltek. A videók egy részét elküldte másoknak is. Hasonló ügyek miatt ítéltek el egy makói férfit, nála is több, mint 10 ezer gyerekpornófelvételt találtak.

Egy perverz szegedi férfi számítógépén szintén kiskorúakat ábrázoló szexvideókat és képeket találtak, több olyan is volt köztük, amin bántalmazták, kínozták a gyerekeket.

Egy pedofil budapesti férfi telefonján 150 gyerekeket ábrázoló pornófelvételt találtak, amire azután derült fény, hogy Kőbányán zaklatott egy kislányt, és barátnőjét. Egy állami szervnél dolgozó férfi pedig munkahelyi laptopján őrizgetett perverz felvételeket gyerekekről.

Szintén gyerekpornó felvételeket töltött le az internetről egy Esztergom környékén élő férfi, ezután a telefonján és a felhőben tárolta őket. Egy állami szervnél, vezetői beosztásban dolgozó férfi pedig munkahelyi laptopján tárolt 12 év alatti gyerekekről készült erotikus felvételeket. Egy solti férfi winchestereken tárolt gyerekpornó felvételeket, majd szakítás után a volt barátnőjénél hagyta őket. A nő csak jóval azután szembesült a sokkoló felvételekkel, hogy különköltöztek. Budapesten egy szudáni migráns telefonján gyerekpornó felvételeket, a lakásán pedig drogot találtak.