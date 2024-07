Több tízméteres lángokkal ég egy étterem egy magyarok által kedvelt helyen

Kigyulladt a magyar turisták által is kedvelt és gyakran látogatott Portorozban egy étterem, közvetlenül a szállodák mellett, értesült egyik olvasójától az Origo. Úgy tudni, egyelőre nincs veszélyben senki, de több mint egy órája nem tudják eloltani a tüzet. Az étterem az ötcsillagos Kempinskivel szemben helyezkedik el, az egyik legkedveltebb a környéken.

Volt, hogy több tízméteres lángok csaptak fel, a füstoszlopot kilométerekről is látni lehet. Egyre több tűzoltóautó van a helyszínen, folyamatosan küzdenek a lángokkal. Ide kattintva egy másik felvételt is megnézhet a tűzről. Frissítés: érkezett egy újabb olvasói felvétel is az oltásról, ide kattintva látható.