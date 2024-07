Felrobbant egy rakéta Kínában, véletlenül lőtték ki egy rosszul sikerült teszten - videó

A Tianlong-3 a rakéta és a tesztállvány közötti csatlakozás szerkezeti hibája miatt hagyta el a kilövőállást - írja a Guardian.

A közösségi médiában közzétett felvételeken látható, amint a Tianlong-3 rakéta visszazuhan a Földre és felrobban egy hegyoldalban a közép-kínai Henan tartományban - számolt be a The New York Times.

A rakétáért felelős Tianbing Technology vállalat szerint a rakéta egy földi teszt során véletlenül elindult az indítóállásról.

A vállalat szerint az incidenst szerkezeti hiba okozta. Hozzátették, hogy a balesetnek nincsenek áldozatai, mivel a környéken tartózkodó embereket evakuálták - írja a BBC.