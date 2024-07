Belgiumban óriási vihar miatt adtak ki riasztást

Pár napja brutális vihar csapott le Belgiumra és egy kisbaba is meghalt. A belga meteorológiai szolgálat érvényben tartja a négyes fokozatú skáláján a kettes, sárga jelzésű riasztási szintet, ami éberségre szólít fel, és arra, hogy a lakosság körültekintően figyelje az előrejelzéseket az esetleg gyorsan változó időjárási körülmények miatt - emlékeztetett a La Libre Belgique című, francia nyelvű napilap.

A pénteki előrejelzés szerint folytatódik a heves záporokkal járó időjárás, melyet helyenként viharos esőzés vált fel, időnként széllökésekkel, főként az ország keleti részében.

Egyes régiókban bőséges csapadék várható, hat óra leforgása alatt négyzetméterenként akár 50 milliméter csapadék is előfordulhat. Noha az esőzóna estére részben elhagyja az ország területét, az égbolt továbbra is felhős marad, időnként záporokkal - írták.

Az ország nagy részén a hőmérséklet csúcsértéke az előző hetek időjáráshoz hasonlóan továbbra is 14 és 16 Celsius-fok között alakul, csak az ország déli részén érheti el a 20 Celsius-fokot - tette hozzá előrejelzésében a belga meteorológiai szolgálat.

