Robbanóanyagot találtak a merénylő kocsijában

Cikkünk megjelenésekor még dolgoznak a hatóságok a Trump elleni merénylő otthonának és autójának átvizsgálásán. Az azonban már biztos, hogy a Thomas Matthew Crooks-ként azonosított, 20 éves férfi járművében robbanóanyagot talált a rendőrség.

Erről elsőként a The Wall Street Journal számolt be. Kiderült, hogy Crooks autója Butler városában, a kampányrendezvény közelében parkolt. A rendőrök korábban azonosították a merénylő által használt lőfegyvert is, amiről kiderült, hogy az édesapja vásárolta. Crooks autójáról pedig megállapították, hogy azt a férfi maga használta.

Az autóban robbanóanyag, valamint robbanóeszközök készítéséhez használt eszközöket találtak.

Arról egyelőre nem adtak ki információt, milyen típusú robbanóanyag volt Crooks járművében, és azzal potenciálisan mekkora pusztítást végezhetett volna.

Rendőrök és a sajtó munkatársai várakoznak a Donald Trump korábbi amerikai elnök elleni merénylet elkövetője otthonának közelében a pennsylvaniai Bethel Parkban, Pittsburgh egyik külvárosában

Fotó: MTI/EPA/David Maxwell

A Fox News úgy tudja, hogy egynél több robbanószert rejtett az autó, de azt a lap sem tudja, pontosan hányat. További értesülésük szerint a járműben nem csak bombakészítéshez használt eszközök voltak, hanem a rendőrök kiemeltek a kocsiból egy IED-et is. Ez a betűszó az angol "improvised explosive device" kifejezést takarja. Az IED-del jelölik azokat a barkácsbombákat, melyeket nem a hivatalos katonai szabványok szerint készítenek el, hanem rögtönzött módon, a rendelkezésre álló eszközökkel, teljesen egyedi megoldásokkal. Számos terrorista is használ IED kategóriába sorolható eszközöket terrorakciója során.

Az FBI egyik illetékese szombat éjjel azt mondta: egyelőre vizsgálják, hogy pontosan miért nyitott tüzet a merénylő a korábbi elnökre.

A hatóságok számára egyelőre az jelenti az egyik legnagyobb feladatot, hogy felderítsék a támadó motivációját. Crooks nem volt büntetett előéletű, családjával visszahúzódó, zárkózott életet folytattak. Egyelőre a támadó édesapja sem nyilatkozott fiáról, pusztán annyit közölt, szeretné megérteni, mi történik.

Miként az Origo azt már megírta, Crooks 2022-ben érettségizett a Bethel Park-i középiskolában. Ő volt az egyike annak a közel két tucat diáknak az iskolából, akik 500 dolláros jutalmat kaptak a Nemzeti Matematikai és Tudományos Szervezettől.

A Donald Trump elleni merényletről itt olvashat bővebben.